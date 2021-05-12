Концерт без шлягеров. Андрианов и Рысанов в «Зарядье»

На обеих его площадках регулярно проходят концерты с нетривиальными программами, которые становятся событием в музыкальной жизни столицы. К таковым можно с полным основанием отнести концерт альтиста Максима Рысанова и виолончелиста Бориса Андрианова в Большом зале комплекса «Зарядье».



Концерт альтиста Максима Рысанова и виолончелиста Бориса Андрианова

Сопровождал солистов Симфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением его художественного руководителя Юрия Андросова. Программа концерта не содержала ни одного заигранного шлягера и составлена с похвальным вкусом. Просвещённому меломану – да и то далеко не всякому – может быть знакомо лишь одно сочинение, Альтовый концерт Бартока. Все другие пьесы программы, если и исполняются, то крайне редко.

Хочу, тем не менее, отметить, что построение программы, заявленное в анонсах, мне кажется удачнее, чем тот порядок пьес, что был в реале. Сюита Элгара № 1 The Wand of Youth в начале программы дала бы возможность и оркестру, и слушателям войти в атмосферу концерта. Её медитативность оттенила бы экспрессию Концерта Бартока для альта с оркестром. А так получилось, что эмоциональный центр программы, которым, безусловно, стал Барток, оказался почти в начале – и дальше напряжение шло по нисходящей.

Само по себе исполнение Рысановым Концерта Бартока было блестящим как с чисто технической, так и с музыкальной точек зрения. Особенно впечатлил яркий финал концерта.

Борис Андрианов известен как пропагандист творчества итальянского композитора Джованни Соллима. Он часто включает в свои программы его сочинения. Не стал исключением и этот концерт. Виртуозная пьеса «Violoncelles, vibrez!» («Вибрируйте, виолончели!»), написанная Соллима в оригинале для двух солирующих виолончелей с оркестром, входит в постоянный репертуар Андрианова. В переложении для альта и виолончели она прозвучала великолепно.



Борис Андрианов

Очень к месту оказалась Musica con cello для виолончели с оркестром нашего современника и соотечественника Павла Карманова, присутствовавшего в зале. Партию фортепиано в оркестре прекрасно исполнила Ксения Башмет. Вокруг концерта Бартока получилась как бы минималистская рамка.

Второе отделение позволило слушателям несколько расслабиться. Романс Макса Бруха для альта прозвучал у Рысанова распевно.



Максим Рысанов

Фантазия для виолончели с оркестром Моисея Вайнберга, как почти всё его творчество зрелого периода, пронизана грустью, окрашенной, в большей или меньшей степени, еврейской интонацией. Это можно понять. Вайнберг, едва избежав гитлеровского концлагеря, попал из огня да в полымя – в сталинский СССР, где вскоре после его бегства, уже с середины Великой Отечественной войны начала нарастать волна государственного антисемитизма с его апогеем в виде «дела врачей». У Андрианова фантазия прозвучала сурово, без лишнего сентиментализма.

Сюита Эдварда Элгара дала возможность оркестру и дирижёру показать свой потенциал. Он оказался впечатляющим. Художественный руководитель оркестра продемонстрировал отменную мануальную технику и чувство формы. Видна была надёжная академическая база. Несмотря на состав — главным образом, молодёжный, — оркестр играл прекрасным звуком, группы хорошо сбалансированы. Следовать руке дирижёра коллектив умеет.

Прослушав концерт с участием этого оркестра, можно с удовлетворением констатировать, что Воронеж – один из редких областных центров с двумя полноценными симфоническими оркестрами (первый — Воронежский академический симфонический оркестр, где главным дирижёром вот уже почти полвека Владимир Вербицкий). Симфонический оркестр Воронежского концертного зала проявил себя не хуже, если не лучше некоторых именитых столичных коллективов. Более того, концерт стал событием не только благодаря выдающимся солистам, но и благодаря яркой и нетривиальной программе.

Владимир ОЙВИН