Тимур Зангиев опровергает привычные мерки

Судите сами: за первую половину сезона Зангиев стоял за дирижёрским пультом тридцать три раза!

Только у себя в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко он продирижировал семнадцатью спектаклями. В их числе «Аида» Верди (восстановление), «Хованщина» Мусоргского, «Кармен» Бизе.



Тимур Зангиев

Будучи приглашённым дирижёром Большого театра, Зангиев продирижировал пятью спектаклями «Богемы» Пуччини.

С июня 2022 года он главный приглашённый дирижёр Михайловского театра в Санкт-Петербурге. За это время Зангиев продирижировал девятью симфоническими программами, в том числе концертом в Ла Скала (17 октября).

В январе 2023 года ему предстоят три «Евгения Онегина» в Мюнхенской Штаатсопере. Всего же в его репертуаре более сорока оперных и балетных спектаклей и множество симфонических программ. А ему всего 28 лет…!

Тимур родился в 1994 году и начал заниматься музыкой в три года, а в семь впервые стал за дирижёрский пульт. В год его поступления задумали провести 1 сентября символическую передачу дирижёрской палочки от самого старшего самому молодому курсу. Но когда первоклассника Зангиева поставили перед оркестром, он неожиданно начал дирижировать по-настоящему.

Тимур начал заниматься симфоническим дирижированием в школе при Владикавказском колледже искусств им. В. Гергиева, затем был класс профессора Анатолия Левина в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории. В 2011 году поступил в Московскую консерваторию (класс профессора Г. Н. Рождественского)

Я познакомился с Тимуром Зангиевым в 2008 году, когда он дирижировал одним из оркестров института им. Гнесиных. До того я даже не слышал его имени. Но вот на сцену вышел дирижёр, поклонился залу и повернулся к нему спиной. И я вдруг почувствовал, что даже спина маэстро излучает колоссальный поток энергии. Что уж говорить о потоке от его взгляда и рук. Вот это и можно назвать «дирижёр милостью Божьей»!

Потом я увидел Тимура в иной ипостаси – слушателя. В этот вечер в Большом зале консерватории под управлением Валерия Гергиева звучала Пятая симфония Малера. И в зале на откидном месте я вижу парнишку лет пятнадцати, с раскрытой партитурой. Заглянув через плечо, я с удивлением вижу, что это партитура Пятой симфонии. Я не раз видывал в БЗК слушателей с партитурами, но такого молодого — впервые. Он внимательно следил за исполнением, что-то помечая карандашом. В антракте я спросил у него, как ему понравилось исполнение симфонии?

– В общем, понравилось, но некоторые места я сделал бы по-другому.

– Ты и ошибки услышал у Гергиева?

– Ошибок было мало.

Меня поразил скрупулёзный анализ исполнения. Это были рассуждения «не мальчика, но мужа».

Позже меня интересовал вопрос — как его, восемнадцатилетнего, принял оркестр театра, состоявший из опытных музыкантов, кто годился ему в отцы, а то и в деды, кто на своём веку работал с многими дирижёрами? Я спросил у Зангиева, не было ли у него конфликтов с оркестрантами, которым он на репетициях делал замечания? Он ответил, что не было.

Тут уместно отметить, что на репетициях Тимура царит самая доброжелательная рабочая атмосфера. Тимур крайне корректен в своих замечаниях, никогда не повышает голоса. А главное, он минимально делает вербальные замечания, а старается достичь своего с помощью жеста.

Жест же у него поразительный по пластике и красоте. И при этом очень ясный и понятный. Я иногда ловлю себя на том, что если в зале им. Чайковского за пультом Тимур Зангиев, а я сижу сбоку от дирижёра, то я отвлекаюсь от музыки, любуясь пластикой его рук.

За те четырнадцать лет, что я наблюдаю за развитием Тимура Зангиева, он добился выдающихся успехов. Напомню, что двадцать восемь лет — это возраст, который для дирижёров и по сей день считается «младенческим». А он штатный дирижёр одного из лучших в России театров оперы и балета; главный приглашённый дирижёр Михайловского театра; востребован в зарубежных театрах и концертных залах.

МОЛОДЫЕ ДИРИЖЁРЫ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ – ТИМУР ЗАНГИЕВ

Концертный симфонический оркестр Московской консерватории.

Дирижёр Т. Зангиев.

Прокофьев – Вступление к опере «Дуэнья;

Концерт №1 для скрипки с оркестром; солистка Е. Корженевич;

Рахманинов – Симфония № 2

БЗК — 25.10.2022.

Я побывал на четырёх симфонических программах и на двух операх в МАМТ: «Аида» Верди и «Дон Жуан» Моцарта, в которых дирижировал Тимур Зангиев. Хочу рассказать о двух концертах, которыми маэстро дирижировал в Москве этой осенью.

Один — 25 октября в рамках абонемента № 2 «Молодые дирижёры московской консерватории» в БЗК. Сначала с лёгким шармом было исполнено вступление к опере «Дуэнья» («Обручение в монастыре») Сергея Прокофьева. Затем – его Первый скрипичный концерт, который сочинялся одновременно с Первой (классической) симфонией. Они перекликаются по настроениям.

Оркестр под управлением Тимура просто искрится молодостью и брызжет весельем. У них сложился замечательный ансамбль.

Елена Корженевич — музыкант в своём роде уникальный. Она сидит за первым пультом камерного оркестра «Musica Viva»; она концертмейстер Концертного симфонического оркестра Московской консерватории и Российского национального молодёжного симфонического оркестра; да при этом она ещё и востребованная солистка.

Корженевич — то редкое исключение, когда, работая в оркестре, солист сохраняет свою индивидуальность. (В нынешней российской практике мне известны ещё двое таких артистов: это Алексей Бруни из РНО и Сергей Гиршенко из ГАСО им. Светланова). Более того, год с небольшим назад она родила ребёнка. Как она на всё это успевает — одному Богу известно! Но успевает, причём на высоком уровне!

Здесь уместно задаться вопросом: что кроется за столь высокой исполнительской активностью многих музыкантов?

С одной стороны, это, безусловно, стремление к наибольшему самовыражению, к как можно большему охвату сфер исполнительской деятельности.

Мало кто, подобно пианисту Григорию Соколову, может позволить себе сознательно ограничить своё творчество только сольным исполнительством. Большинство оркестровых музыкантов вынуждены искать дополнительные заработки, играть ещё и в других оркестрах, поскольку содержать семью на зарплату в одном оркестре практически невозможно. Вот и приходится — или одновременно быть в составе ещё как минимум одного коллектива, или создавать камерные ансамбли, разрываясь между репетициями и выступлениями.

До поры такие нагрузки на качестве исполнения не сказываются, но рано или поздно не могут не сказаться. Скорее всего, это не сразу станет заметно самому музыканту. Это относится не только к солистам-инструменталистам, но и к дирижёрам. Не случайно Владимир Юровский в одном из интервью сказал, что дирижёру необходимо как минимум неделю побыть в тишине. Вероятно, это может быть полезно любому музыканту.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ VIVACELLO

Открытие XIV Международного виолончельного фестиваля Vivacello. (12-26 ноября 2022 г.)

ГАСО им. Светланова, дирижёр Т. Зангиев, солисты Б. Андрианов, Н. Ахназарян.

Бах -Элгар – Фантазия и фуга до минор (BWV537),

Ахунов – Aktus tragicus для виолончели с оркестром (2020, ред.2021),

Асафьев – Соло виолончели из балета «Бахчисарайский фонтан» Полина Тхай (виолончель);

Глазунов – «Песнь менестреля» для виолончели с оркестром;

Чайковский – Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром;

Вилла-Лобос – Прелюдия из Бразильской бахианы № 1 для ансамбля виолончелей;

Пьяццолла – Le Grand Tango для виолончели с оркестром.

Ведущий Ярослав Тимофеев КЗЧ 12.11.2022.

Вторым концертом, о котором я хочу рассказать, стало Открытие XIV Международного виолончельного фестиваля Vivacello, состоявшееся 12 ноября 2022 года в Концертном зале им. П. И. Чайковского. В концерте принимали участие Государственный академический симфонический оркестр России им. Е Ф. Светланова п/у Тимура Зангиева, виолончелисты Борис Андрианов, Полина Тхай, Нарек Ахназарян и ведущий Ярослав Тимофеев.

Концерт начался исполнением Фантазии и фуги до минор (BWV 537) И. С. Баха в оркестровой транскрипции Эдварда Элгара. История её создания интересна. Двух великих композиторов — Рихарда Штрауса и Эдварда Элгара связывала многолетняя дружба. Но Первая мировая война поставила их по разные стороны фронта и на несколько лет прервала их общение. Когда 1920 году друзья встретились, они договорились в память этого события оркестровать каждый по половине Фантазии и фуги до минор (BWV 537) Иоганна Себастьяна Баха. Элгар свою половину работы добросовестно выполнил, а Штраус так ничего и не сделал. В конце концов Элгар оркестровал и его половину.

Это симфоническое сочинение оркестр п/у Зангиева исполнил великолепно, раскрыв богатство его красок. Я, тем не менее, остаюсь принципиальным противником подобных транскрипций. В них теряются пропорции и строгость линий баховской музыкальной архитектоники. Словно готический собор «украсили» пристройками в барочном стиле.

Центральным событием концерта — а с моей точки зрения, и всего фестиваля — стала мировая премьера сочинения Сергея Ахунова Actus Tragicus (Трагическое действо) для виолончели с оркестром. Это сочинение написано как реминисценция одноимённой поминальной кантаты И. С. Баха BWV 106. Кантата, вероятнее всего, написана в связи с кончиной дяди автора во время непродолжительного пребывания Баха в Мюльхаузене. Она посвящена размышлениям о смерти.

Для Иоганна Себастьяна как человека глубоко верующего, эти размышления очень важны. В качестве текстов Бах в основном, использует цитаты из Священного писания, иногда их пересказ. Главная мысль в том, что всякий человек смертен. Но для верующего смерть это не уход в небытие, а переход из юдоли жизни земной в жизнь вечную. Не зря верующие говорят «отошёл в вечность».

Частями этих цитат в переводе Петра Мещеринова Ахунов озаглавил все пять частей своего сочинения:

«Божья пора – лучшая пора… Ах, Господи, научи нас помышлять, что мы смертны»;

«Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь. Се от века определение: человек, ты должен умереть!»;

«Се, гряди Господи Иисусе!»;

«В руки Твои предаю я дух мой…Ныне же будешь со Мной в раю»;

«С миром и радостью я отхожу по Божьей воле…Обетованием Божьим смерть стала сном мне».

Тут уместно вспомнить строки Василия Жуковского: «Не говори с тоской их нет, но с благодарностию – были!». Ахунов современным музыкальным языком отобразил веру человека, остающегося один на один с вечностью. Его партию автор отдал солирующей виолончели – инструменту ближе всего по тембру человеческому голосу. Надо признать, что партитура просто откровенно красива. И это успешно показали и солист – великолепный Борис Андрианов, и оркестр п/у Тимура Зангиева, сумевшие воплотить в звуках эту красоту. Хотелось бы надеяться, что Aktus Tragicus войдёт в репертуар концертирующих виолончелистов.

Второе отделение началось с краткой официальной церемонии, на которой Борис Андрианов назвал лауреатом премии «Большие надежды» 2022 года ученицу ЦМШ при Московской консерватории виолончелистку Полину Тхай и преподнёс ей цветы. А Полина блистательно, совершенно по-взрослому исполнила виолончельное соло из балета Асафьева «Бахчисарайский фонтан».

(А за неделю до того П. Тхай на сцене БЗК потрясающе глубоко сыграла один из самых сложных в мире концертов для виолончели с оркестром — Эдварда Элгара. Сопровождал её Симфонический оркестр студентов Московской консерватории п/у профессора Анатолия Левина. Было удивительно, как 14-летняя девочка уверенной рукой повела за собой оркестр.)

Все сочинения из программы второго отделения посвящены их первым исполнителям. В программе второго отделения солировал золотой лауреат конкурса им. Чайковского Нарек Ахназарян. Первой прозвучала «Песнь менестреля» Глазунова, посвящённая Александру Вержбиловичу, учителю Анатолия Брандукова, учтеля Семёна Козолупова, учителя Наталии Шаховской, учившей Алексея Селезнёва – педагога Ахназаряна. Получилось, что пьесу исполнил музыкальный праправнук того солиста, которому Глазунов её посвятил.

«Pezzo capricсioso» посвящено Чайковским Анатолию Брандукову.

Прелюдия из «Бразильской Бахианы» № 1 для восьми виолончелей посвящена Вила-Лобосом великому Пабло Казальсу.

«Большое танго» написано Астором Пьяццоллой для Мстислава Ростроповича и отправлено ему в 1982 году, но русский виолончелист не обратил внимания на ноты неизвестного тогда в России аргентинского композитора. И только в 1990 году, когда пьесу сыграл американский виртуоз Картер Грей, Ростропович ею заинтересовался — настолько, что полетел в Буэнос-Айрес познакомиться с автором.

Следует отметить, что программа концерта была составлена из сочинений совершенно разного стиля и характера. Передать оттенки этих стилей Тимуру Зангиеву удалось блестяще.

Нельзя не отметить комментарии ведущего концерт Ярослава Тимофеева, насыщенные интересными деталями. Подкупает доверительная интонация его общения с залом. Тимофеев не лекцию читает, а делится с нами восприятием музыки. Слушатели ценят это и реагируют благодарно.

Владимир ОЙВИН