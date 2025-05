Белорусский A.M.A.D.I.S Brass показал музыку без свинга

«Мы солисты Большого театра Республики Беларусь, наш коллектив называется A.M.A.D.I.S Brass. В наш состав входят две трубы, две валторны, тромбон, туба и ударные инструменты. Мы приехали по приглашению Юрия Абрамовича, никогда раньше не выступали на мероприятиях Юрия Башмета. Башмет — частый гость у нас в Минске. И мы очень рады быть участниками его фестиваля. Программа у нас разная — и классические, и современные, и советские произведения. Мы привезли разную музыку, в том числе написанную белорусскими композиторами для нашего ансамбля. В прошлом году мы стали обладателями гранта Президента Лукашенко, и я попросил наших композиторов написать для нас музыку. Они встрепенулись, и написали для нас множество произведений. У нас мало пишут музыку для брасса, но мы стараемся, чтобы ее было больше. В программу сегодняшнего концерта вошли произведения белорусских композиторов, советских композиторов. Музыка будет популярная. Из американской музыки тоже будет. Мы хотим, чтобы слушатель отдохнул на концерте, и каждый услышал бы то, что хотел. Мы готовы привезти и классическую программу, если слушателю понравится. Надеемся на коллаборации с брассами Большого и Мариинского театров. Мы уже играли в Самаре, в Мариинке, на Новой сцене Большого театра с нашими постановками. Ансамбль существует около 15 лет. Мы развиваемся, и ищем новые возможности для развития. Еще дадим мастер-класс для молодых музыкантов, хотя лучше называть это творческими встречами, ведь за час-полтора своих знаний не передашь», - рассказали руководитель A.M.A.D.I.S трубач Дмитрий Горбачук и тромбонист Андрей Михалевич.



A.M.A.D.I.S Brass

Довольно скоро выяснилось, что почти все участники — ведущие концертмейстеры своих групп инструментов оркестра Большого театра Беларуси. То есть коллектив можно назвать брассом из концертмейстеров оркестра, то есть наиболее профессиональных артистов. У них и званий немало на всех. Так что ожиданий предвкушалось немало.

Но все вышло еще более неожиданно. Очень быстро, с первой же композиции белоруса Вячеслава Кузнецова в формате гимна (почему-то похожего на вообще все американские гимны), - оказалось, что A.M.A.D.I.S Brass принципиально не свингует. То есть вообще. Вот попурри из оперы «Дикая кошка» Мануэля Пенелла — там есть кастаньеты, но никаких затактов, все выравнено по сетке. А когда зазвучала «Лунная серенада» Гленна Миллера — тут уже пришлось перестраивать весь свой слух. Белорусы играли все партии очень чисто, - но свинг в их системе координат просто отсутствовал напрочь. Они попросту выровняли все ноты по линиям, как квантизатор. Вообще-то это необычно, так было еще в советские годы, но вроде с тех пор разрешили так не делать. А они делают. При этом они же по сути «профессоры», - то есть играют максимально чисто. От этого еще больше ощущений нереальности происходящего.



A.M.A.D.I.S Brass

«Неудачное свидание» как бы Александра Цфасмана (на самом деле Ежи Петербургский) белорусы сыграли скорее ближе к эталонной теперь аранжировке из фильма «Покровские ворота». «Утомленное солнце» тоже прозвучало выпрямленным, как волосы после плойки. В принципе, почему бы и нет. Без свинга эти великие мелодии становятся просто эстрадными, и все равно узнаваемыми.

Евгений Дрейзин когда-то написал вальс «Березка», где его услышал и полюбил Циолковский в городском саду Калуги. Экспрессивный вальс, где зачем-то смешиваются разные мелодии, от «Прощания славянки» до менее известных, но он почему-то стал популярен. Потом сыграли тему «Придорожное кафе» Виктора Войтика. А вот Pink Pantera впервые вообще в моей жизни был исполнен вообще, ну совсем, вообще без свинга. Все затакты белорусы просто убрали. Получилось почти медное техно на фоне томных перкуссий. Честно говоря, такого исполнения стандарта Pink Pantera я не слышал никогда, и он самый необычный, что только можно придумать в этой жизни.

A.M.A.D.I.S Brass

Но этого было мало. A.M.A.D.I.S Brass еще взялись за попурри The Beatles. И если сначала все было неплохо, учитывая солирование трубы Дмитрия Горбачука, то на Hey Jude услышались вдруг не очень чистые интервалы, а на Let It Be и более неприятные вещи. Может быть, не стоило? Эти вот поклонники The Beatles – они очень обидчивые за такое.

Но когда уже понял правила игры — можно понять и исполнение Besame Mucho. Такое, когда вообще не хочется подмахивать головой в такт песни (ведь нет свинга), - но все сыграно красиво и округло. А почему, собственно, и нет?

Минский брасс-ансамбль сыграл фанаберию того же Евгения Глебова «Клоунада» или твист «Саша-Сашенька» столь же эксцентрично. Это теперь база.



A.M.A.D.I.S Brass

Кажется, A.M.A.D.I.S Brass нашел способ квантовать вообще любую музыку. В принципе, можно же и рок-н-ролл делать на квантованных восьмых. Жизнь идет. А с другой стороны, - почему нет? Задавал я себе этот вопрос не раз в течение вечера. Если ты солист Большого театра, то зачем искать джаза и свинга? Сыграно-то крепко и профессионально. Именно так все и было.

На бис, кстати, сыграли... «День Победы». И тут-то весь зал встал и хлопал. И никакого свинга.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО