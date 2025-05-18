Александр Князев и Ксения Башмет сыграли фантастический концерт

Программа составлена из сонаты Штрауса и всех трех сонат Брамса, включая Третью, - изящно и со вкусом. Князев давно и успешно играет эти произведения много лет, и сюрпризом тут оставалось, сложится ли у него личная химия с Ксенией Башмет, тоже предпочитающую именно камерную музыку. И мне кажется, все у них сложилось в итоге.



Александр Князев и Ксения Башмет

В ранней сонате Рихарда Штрауса, менее известной, чем написанная потом скрипичная, ярко присутствует штраусовская мелодичность. Прежде всего для виолончели, но и фортепиано немало досталось. Александр Князев ценит ее, и бережно доводит ее до слушателя, не стесняясь часто пользоваться вибрато, - оно тут уместно, в самом деле. Эти простые, но трогательные мелодии хороши именно в своей чистоте и прозрачности. Штраус не стесняется же как начинать аллегро, так и заканчивать им во имя простоты. Из некоторых его фраз легко можно слепить не один десяток поп-песенок, настолько он щедр. Давно, признаться, не слышал эту виолончельную сонату, и сейчас будто заново поразился ее свежести и солнечной красоте, и той ее чудесной грусти в анданте.

Поздний Брамс совсем другой, конечно. Князев решил играть его сонаты по нумерации от первой к третьей, а не по времени появления на свете, что логично. Все переложения с исходных альта и скрипки на виолончель Князев сделал сам. Прозвучало превосходно.



Александр Князев и Ксения Башмет

В первой сонате фа минор его виолончель в Allegro appassionato звучит радужно-лирично по большей части, но тут уж никаких вибрато на каждом шагу, безусловно. Анданте проникнут грустью и размышлениями о жизни, и Князев деликатен и даже пронзителен в этой грусти, когда надо. Его виолончель поет и размышляет, у нее «умный» и при этом чувственный звук при всей траурности. В аллегретто и Vivace она снова полна жизни и радости, страстна и романтики. Прекрасная работа, выдающаяся работа.

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Во второй сонате ми-бемоль мажор у Князева настолько велик динамический диапазон, что его виолончель иногда буквально кажется звучащей у уха. Он приближает ее к слушателю. Раскаты фортепиано Ксении Башмет виолончель тонко обыгрывает, то стелясь, то настаивая на своей мелодии. Именно тут, на этих диапазонах, понимаешь, насколько Ксения и Александр тонко чувствуют друг друга, создавая грандиозную звуковую палитру. Вторая соната — вся сполохами, и тут особенно важно в калейдоскопической смене динамики подхватить коллегу, услышать и поддержать.

И вот, наконец, соната №3, вершина инструментального Брамса, почти симфония для всего двух инструментов. Князев уже явно подустал, но готов. Крышка фортепиано Ксении поднята максимально высоко, для объемного мощного звука в нижних регистрах особенно. Он тут нужен. А на сцене творятся просто чудеса. В аллегро — роскошный контрастный звук, когда бархатисто трепещут низы фортепиано, а виолончель прорезает середину почти человеческим рыком, а сверху плещутся фортепианные нотки. Брамсовский драматизм (почти звукорежиссура для тех лет) вывернут на максимум. Величественное спокойствие адажио Князев играет сдержанно и почти меланхолично, плотным звуком во всех регистрах.



Александр Князев и Ксения Башмет

В скерцо виолончель Князева буквально начинает петь песни, а фортепиано Ксении Башмет умело сочетает легато и стаккато в штрихах. Наконец, в заключительной Presto agitato в форме рондо-сонаты энергия двух артистов буйствует и клокочет. Не зря ее часто сравнивают с бетховенской Крейцеровой сонатой. У Ксении Башмет рояль тут уже зажил отдельной жизнью, за ее пальцами уже невозможно уследить, он подобен штормовой воде, - льет со всех сторон и его ливневые струи будто непредсказуемы. Александр Князев тут — тот самый моряк, вопреки стихии делающий свое дело и пронзительно расписывающий свои страсти.

Это было гениально (Князев ладно, но да, я впервые пишу такое про Ксению Башмет). Это было конгениально. Это был великий концерт, и счастливы те жители Ярославля, что смогли попасть на него и услышать. Им можно рассказывать об этом концерте потомкам.

Вадим ПОНОМАРЕВ