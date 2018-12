«Новый год в Консерватории-2018/2019»

Его цель – наглядно доказать, что классическая музыка – это не скучно. «Единственная причина, по которой людям может не нравиться классическая музыка, на наш взгляд, – они слышали ее в неинтересной интерпретации, – говорит Ильдар Бакеев. - Для нашего фестиваля мы со всей серьезностью подходим к выбору не только исполнителя, но и программы: у нас звучат шедевры классики в исполнении выдающихся мастеров сцены!»

III ежегодный фестиваль классической музыки «Новый год в Консерватории 2019» пройдет в Большом зале МГК им. П.И. Чайковского в период с 29 декабря 2018 по 5 января 2019. Компания-организатор Ildar Bakeev Entertainement анонсирует артистов этой серии праздничных мероприятий.

«В этом году мы по-настоящему гордимся нашим фестивалем – мы собрали удивительную коллекцию потрясающих артистов и интересных программ», - говорит Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment.

Серия мероприятий откроется 29 декабря 2018 симфоническим киноконцертом «Амадей Live in Concert». Полная оцифрованная HD-версия оскароносного киношедевра Милоша Формана «Амадей» (1984 г.) будет показана на большом экране в живом сопровождении Российского Национального Оркестра под художественным руководством М. Плетнева и Московского камерного хора Владимира Минина. Зрители «Амадей Live in Concert» смогут по-новому прочувствовать трагическую историю жизни музыкального гения Вольфганга Амадея Моцарта. На первый план выйдет саундтрек фильма: шедевры австрийского композитора будут исполняться сотней музыкантов и хористов и в реальном времени синхронизироваться с видеодорожкой под управлением британского дирижера Нила Томпсона.

В праздничный вечер 31 декабря 2018 на сцене Большого зала выступит знаменитый аргентинский лирический тенор Марсело Альварес (Marcelo Alvarez). В сопровождении оркестра Московского музыкального театра «Геликон-опера» под художественным руководством Дмитрия Бертмана и управлением итальянского дирижера Лоренцо Коладонато артист исполнит известные арии из опер Доницетти, Верди, Пуччини и Бизе. Зрителей, как всегда, ждет праздничная атмосфера. «По нашей традиции в канун Нового года мы будем встречать посетителей фестиваля на красной ковровой дорожке с шампанским», - отмечает Ильдар Бакеев.

3 января 2019 на сцену одной из самых акустически-совершенных площадок России выйдет известная американская пианистка, рожденная в Украине, Валентина Лисица (Valentina Lisitsa). Артистка, прославившаяся благодаря каналу Youtube, где количество просмотров ее видео превышает 180 миллионов, исполнит на фестивале новую сенсационную программу «Чайковский Rediscovered». Данное выступление станет презентацией поистине уникальной работы Лисицы – выпуска на лейбле Decca/Universal коллекции из 10 дисков с полным собранием сочинений П.И. Чайковского для фортепиано-соло. Записи для данной работы производились в течение шести месяцев в городе Нойштадт недалеко от Вены. Помимо хорошо известных сочинений, они охватывают произведения, оказавшиеся «за бортом» традиционных полных собраний. В кооперации с организацией Tchaikovsky Research были найдены партитуры и редкие публикации забытых произведений молодого композитора, а также никогда не исполняемые и ранее не записанные авторские варианты многих симфонических работ. Среди них – полная версия балета «Щелкунчик», «Коронационный» и «Славянский» марши, Торжественная увертюра «1812 год» и многие другие. В целом, коллекция из 12 часов музыки имеет примерно 2,5 часа произведений, ранее никем не исполняемых и не записанных. В рамках фестиваля «Новый год в Консерватории 2019» прозвучат «Времена года» и Сюита на музыку балета «Щелкунчик» в авторской версии для фортепиано.

4 января 2019 в рамках фестиваля «Новый год в Консерватории» состоится концерт лауреата премии «Грэмми» и первого в истории обладателя премии Warner Music – американо-немецкого скрипача Августина Хаделиха (Augustin Hadelich). В сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под художественным руководством Павла Когана и управлением дирижера Сергея Тарарина артист исполнит уникальную программу из произведений Моцарта, Бетховена, Кодали, Равеля и Чайковского.

5 января 2019 пройдет выступление знаменитого российского виолончелиста и органиста Александра Князева. Один из самых харизматичных музыкантов своего поколения, лауреат многочисленных престижных конкурсов, в том числе П.И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР и конкурса им. Г. Кассадо во Флоренции исполнит концерт для виолончели с оркестром А. Дворжака, а также концерт В.А. Моцарта для фортепиано с оркестром, где Александр Князев предстанет в новой ипостаси пианиста. Вместе с Князевым на сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» под художественным руководством Дмитрия Юровского и управлением итальянского дирижера Стефано Маццолени.

Организатор фестиваля – компания Ildar Bakeev Entertainment. С 2003 года она реализует проекты в областях классической, популярной и рок-музыки, а также театрально-акробатические шоу на всей территории России. Репертуар компании включает концерты Стинга, Queen, Хью Лори, IL DIVO, Джеффа Бека, Gregorian, Жванецкого, Хуана Диего Флореса, Йонаса Кауфмана, Рамона Варгаса, Сары Чанг, Давида Фрэ, Кэмерона Карпентера, Кэтрин Дженкинс, Ллира Уильямса и других артистов, а также киноконцерты «Крестный отец. Live in Concert», «Чужие. Live in Concert» и «Титаник. Live in Concert».

Людмила КРАСНОВА