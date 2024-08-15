ROF-2024 открылся в Пезаро оперой «Бьянка и Фальеро» с Дмитрием Корчаком

Знаменитый россиниевский фестиваль текущего года продлится с 7 по 23 августа, семнадцать дней, т.е. на четыре дня дольше обычного. Публика со всего мира собралась в Пезаро, культурной столице Италии 2024 года.

Программа ROF-2024 включает пять опер: две новые постановки - «Бьянка и Фальеро» и «Эрмионе», а также три возобновляемые постановки - «Странный случай», «Севильский цирюльник» и «Путешествие в Реймс» в исполнении выпускников Академии Россинианы Альберто Дзедды.

Концертная программа этого года представит публике мировую премьеру «Ровенской мессы», кантаты «Il vero humage», двух лирико-симфонических концертов и пяти концертов бельканто. Грандиозная программа РОФ-2024 в Пезаро воспринимается как призыв к миру и созиданию, приобретая антивоенное звучание.

Опера «Бьянка и Фальеро», исполненная на открытии РОФ-2024 на знаменитой сцене в Пезаро, впервые была представлена публике в 1819 году на сцене Ла Скала в Милане. Это мелодрама в двух действиях, представленная по критическому изданию Фонда Россини в Пезаро. В основе содержания оперы лежит история героев, молодых людей, - Бьянка и полководец Фальеро, состоящий на службе Венецианской республике. Полководец одерживает военные победы, но правители не доверяют ему. Зависть и козни врагов приводят его в тюрьму. Дочь дожа Бьянка любит Фальеро и пытается спасти его от казни, но усилия её тщетны.

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Дмитрий Корчак (Контарено) и Jessica Pratt (Бьянка)

Одну из центральных партий в представленной на РОФ в Пезаро оперы «Бьянка и Фальеро» исполнил российский тенор Дмитрий Корчак, выступивший в партии Контарено. Фестивальная музыкальная критика очень высоко оценила исполнение тенором Дмитрием Корчаком этой партии, отметив бесстрашие певца в преодолении многих вокальных трудностей, а также смелость в высоких парениях, красноречивость и убедительность в лирической части партии.

ROF-2024 в Пезаро в самом разгаре. Высокие технологии позволяют нам быть вместе со зрителями в гостях у Россини.

Людмила КРАСНОВА