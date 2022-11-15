Эрнесто Паласио вновь возглавил Россиниевский фестиваль

В ROF с 2016 года в качестве художественного руководителя, а в следующем году в качестве директора Академии Россиниана Эрнесто Паласио является инспектором фестиваля с 2017 года.



Эрнесто Паласио

Завершив свою карьеру певца, во время которой он выступал в крупных международных театрах под руководством К. Аббадо, Шипперса, Левина, Саваллиша, Маага, Шайи, Претра и Дзедды, Паласио открыл и выпустил многочисленных выдающихся артистов нового стиля Canto Generation и считается одним из крупнейших международных экспертов по вокализму Россини. В его репертуаре около восьмидесяти произведений (из низ 20 Россини) и более ста ораторских, месс и других вокальных произведений. Есть 40 записей, среди них 8 - с Россини.

Президент ROF Даниэле Вимини сказал: «Переизбрание Эрнесто Паласио, принятое Ассамблеей учредителей, позволит нам продолжить уже начатую плодотворную работу с учетом цели Культурной столицы Италии Пезаро 2024 и растущей проекция фестиваля на международный уровень. Паласио смог твердо держать бразды правления Фестивалем даже в трудные времена, такие как двухлетний период пандемии, когда наша деятельность никогда не прекращалась благодаря смелым и просвещенным решениям. Через четыре года перед нами встанут новые вызовы, с которыми мы с уверенностью и решимостью столкнемся под его руководством».