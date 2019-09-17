Оливье Декот (гендиректор ROF): Ждем контакта, сообщества и образования!

Создателем и вдохновителем основной, музыкальной части был незабвенный, великий маэстро Альберто Дзедда, глубокий знаток творчества Джоаккино Россини, владевший стилем композитора, неподражаемый интерпретатор его произведений, популяризатор творчества великого композитора на мировых оперных и концертных сценах.
В таком виде, традиционном, со сложившейся и многие годы успешно реализуемой программой предстал перед зрителями ROF нынешнего 2019 года. В программе значились три оперы основной программы, - «Семирамида», «Деметрио и Полибио» и «Экстравагантное недоразумение». Вошла в программу и неизменно исполняемая опера «Путешествие в Реймс», традиционно представленная студентами «Академии Россинианы», основанной и руководимой многие годы маэстро Альберто Дзеддой.
Как обычно, в программе фестиваля были и концерты Belcanto. Состоялся и роскошный Gala XL с участием Хуана Диего Флореса, с одновременной трансляцией на главную площадь Пезаро, родного города Джоаккино Россини, где собрались почитатели творчества великого композитора.
Сохранится ли ROF в том виде, в каком этот фестиваль существует сегодня? Что может измениться? Кто может всё это знать? Разумеется, Генеральный директор ROF, господин Оливье Декот (Olivier Descotes), который любезно согласился ответить на вопросы издания NEWSmuz.com.
Г-н Оливье Декот, какой была Ваша идея, когда Вы согласились стать Генеральным директором ROF?
- Вот уже почти 20 лет, как я приезжаю каждый год в Пезаро. Я всегда ставлю ROF на карту главных европейских оперных фестивалей. Для меня художественное качество находится во главе. И то же самое для летней атмосферы этого пляжного фестиваля: регион Марке является фантастическим, и Пезаро имеет много ресурсов, нпример, эко-гастрономия и пляжи. Приезжать в Пезаро всегда было большим удовольствием. Не случайно The New York Times только что определила ROF как «самое соблазнительно очаровательное ежегодное оперное мероприятие в мире».
Мы стараемся изо всех сил сохранить эту фантастическую атмосферу и, конечно же, качество музыкальной части и интерес к сценическим постановкам.
- Какова Ваша концепция ROF? Что вы собираетесь изменить, добавить или сделать что-то новое в рамках программы ROF?
- В различных исследованиях, которые мы проводили, наша аудитория говорила нам: "Ничего не меняйте, и мы вернемся!".
Тем не менее, одним из моих главных приоритетов является облегчение контакта с аудиторией. Во-первых, мы ввели онлайн-продажи билетов: мы сделали это в этом году, и хотим усовершенствовать систему в последующие годы. Во-вторых, мы хотим, чтобы наши друзья и сторонники стали настоящим сообществом: в этом году мы организовали праздничные и светские мероприятия в прекрасном театре Россини. В-третьих, мы хотим подготовить новую аудиторию к фестивалю: мы запустили различные образовательные программы, от школы до университета, с большим успехом. Это очень важно для будущего.
Еще одним важным моментом станет в августе 2021 года переезд с Vitrifrigo Arena, которая находится за пределами города, в новый Палас (бывший Палас-фестиваль, закрытый в 2005 году), который мы хотим открыть последней оперой Россини, которая еще не была исполнена на фестивале. Это опера «Эдуардо и Кристина». Наверняка с этого начнутся новые художественные приключения...
Что касается художественного качества, мы с маэстро Эрнесто Паласио хотим лучшего будущего, и именно поэтому мы ожидаем, насколько это возможно, чтобы программа представила лучших солистов и первоклассные международные копродукции, чтобы привлечь большую аудиторию и обеспечить финансовую стабильность нашим постановкам.
- Каково Ваше мнение о ROF-2019?
- Мы знали, что это будет нелегкое дело. В соответствии с духом нашего фестиваля, два названия были менее известны, «Деметрио и Полибио» и «Экстравагантное недоразумение». «Семирамида», в ее целостном варианте, была невероятно музыкальна. Актеры были великолепны, оркестры и хоры проделали фантастическую работу (оркестр RAI участвовал в трех проектах), сценические направления были новаторскими и интересными. Зрители были очень довольны, и мы заметили увеличение публики после премьеры. «Сарафанное радио» сыграло важную роль в нашем успехе в этом году. По кассовым сборам мы вышли на третью позицию в истории фестиваля, а по медийному присутствию - на первую. Это побуждает нас продолжать идти по этому пути!
Людмила КРАСНОВА
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