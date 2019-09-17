Оливье Декот (гендиректор ROF): Ждем контакта, сообщества и образования!

Создателем и вдохновителем основной, музыкальной части был незабвенный, великий маэстро Альберто Дзедда, глубокий знаток творчества Джоаккино Россини, владевший стилем композитора, неподражаемый интерпретатор его произведений, популяризатор творчества великого композитора на мировых оперных и концертных сценах.

В таком виде, традиционном, со сложившейся и многие годы успешно реализуемой программой предстал перед зрителями ROF нынешнего 2019 года. В программе значились три оперы основной программы, - «Семирамида», «Деметрио и Полибио» и «Экстравагантное недоразумение». Вошла в программу и неизменно исполняемая опера «Путешествие в Реймс», традиционно представленная студентами «Академии Россинианы», основанной и руководимой многие годы маэстро Альберто Дзеддой.

Как обычно, в программе фестиваля были и концерты Belcanto. Состоялся и роскошный Gala XL с участием Хуана Диего Флореса, с одновременной трансляцией на главную площадь Пезаро, родного города Джоаккино Россини, где собрались почитатели творчества великого композитора.

Сохранится ли ROF в том виде, в каком этот фестиваль существует сегодня? Что может измениться? Кто может всё это знать? Разумеется, Генеральный директор ROF, господин Оливье Декот (Olivier Descotes), который любезно согласился ответить на вопросы издания NEWSmuz.com.



Оливье Декот

Г-н Оливье Декот, какой была Ваша идея, когда Вы согласились стать Генеральным директором ROF?

- Вот уже почти 20 лет, как я приезжаю каждый год в Пезаро. Я всегда ставлю ROF на карту главных европейских оперных фестивалей. Для меня художественное качество находится во главе. И то же самое для летней атмосферы этого пляжного фестиваля: регион Марке является фантастическим, и Пезаро имеет много ресурсов, нпример, эко-гастрономия и пляжи. Приезжать в Пезаро всегда было большим удовольствием. Не случайно The New York Times только что определила ROF как «самое соблазнительно очаровательное ежегодное оперное мероприятие в мире».

Мы стараемся изо всех сил сохранить эту фантастическую атмосферу и, конечно же, качество музыкальной части и интерес к сценическим постановкам.



«Деметрио и Полибио»

- Какова Ваша концепция ROF? Что вы собираетесь изменить, добавить или сделать что-то новое в рамках программы ROF?

- В различных исследованиях, которые мы проводили, наша аудитория говорила нам: "Ничего не меняйте, и мы вернемся!".

Тем не менее, одним из моих главных приоритетов является облегчение контакта с аудиторией. Во-первых, мы ввели онлайн-продажи билетов: мы сделали это в этом году, и хотим усовершенствовать систему в последующие годы. Во-вторых, мы хотим, чтобы наши друзья и сторонники стали настоящим сообществом: в этом году мы организовали праздничные и светские мероприятия в прекрасном театре Россини. В-третьих, мы хотим подготовить новую аудиторию к фестивалю: мы запустили различные образовательные программы, от школы до университета, с большим успехом. Это очень важно для будущего.

Еще одним важным моментом станет в августе 2021 года переезд с Vitrifrigo Arena, которая находится за пределами города, в новый Палас (бывший Палас-фестиваль, закрытый в 2005 году), который мы хотим открыть последней оперой Россини, которая еще не была исполнена на фестивале. Это опера «Эдуардо и Кристина». Наверняка с этого начнутся новые художественные приключения...

Что касается художественного качества, мы с маэстро Эрнесто Паласио хотим лучшего будущего, и именно поэтому мы ожидаем, насколько это возможно, чтобы программа представила лучших солистов и первоклассные международные копродукции, чтобы привлечь большую аудиторию и обеспечить финансовую стабильность нашим постановкам.

- Каково Ваше мнение о ROF-2019?

- Мы знали, что это будет нелегкое дело. В соответствии с духом нашего фестиваля, два названия были менее известны, «Деметрио и Полибио» и «Экстравагантное недоразумение». «Семирамида», в ее целостном варианте, была невероятно музыкальна. Актеры были великолепны, оркестры и хоры проделали фантастическую работу (оркестр RAI участвовал в трех проектах), сценические направления были новаторскими и интересными. Зрители были очень довольны, и мы заметили увеличение публики после премьеры. «Сарафанное радио» сыграло важную роль в нашем успехе в этом году. По кассовым сборам мы вышли на третью позицию в истории фестиваля, а по медийному присутствию - на первую. Это побуждает нас продолжать идти по этому пути!

Людмила КРАСНОВА