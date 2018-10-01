ROF-2018. Меццо-сопрано Виктория Яровая: Фестиваль подарил мне счастливую путёвку в мир оперы!

Без излишней помпезности и саморекламы, преодолев сопротивление консервативных коллег, пройдя через суды и выиграв их, великий маэстро Альберто Дзедда основал фестиваль, целиком посвящённый гению Джоаккино Россини. В августе этого года под патронатом Президента Республики прошёл XXXIX ROF. Теперь это уже целая культурная индустрия, имеющая всемирное значение. Главное в этом бесценном опыте – сохранение и распространение наследия гениального Джоаккино Россини, определяющего культурный код Италии. Вся колоссальная работа ROF направлена на сохранение в общемировом культурном пространстве уникального единства, именуемого итальянской музыкой, в частности, наследием Россини, не позволяя поглотить его глобальными процессами, происходящими в мире музыки.

В трёх операх основной программы фестиваля этого года, а это «Риччардо и Зорайда», обожаемый во всём меломанском мире «Севильский цирюльник» и «Адина», в исполнительских составах невольно объединился весь мир. Тут представители всех континентов, самых разных культур, зачастую не имеющих в своих традициях практики европейского оперного пения. На фестивале всё исполнялось на итальянском языке, а это и китайцы, и выходцы из африканских стран, и латиноамериканцы. Воистину, всех объединила музыка, искусство гения Россини, его жизнелюбие, его философия.

Среди исполнителей этого года мы видим выдающегося тенора современности Хуана Диего Флореса, кстати, удостоенного звания «Почётный гражданин города Пезаро», а сам певец родом из Перу. Его партнёршей в этом году была сопрано Притти Йенде, уроженка Южной Африки. В высококлассную звёздную команду оперных певцов достойно вошли представители России. Это тенор Сергей Романовский, исполнитель титульной партии Риччардо. Интервью с певцом можно прочитать, перейдя по ссылке . Меццо-сопрано Виктория Яровая, солистка столичного театра «Новая Опера», исполнительница партии Зомиры в опере «Риччардо и Зорайда», любезно согласилась ответить на вопросы нашего издания. Хотелось узнать, в чём секрет её особой привязанности к фестивалю, к наследию великого Россини, к своему учителю и наставнику, основателю ROF, великому маэстро Альберто Дзедде.



Виктория Яровая

- В чём секрет популярности ROF у зрителей и артистов?

- Маэстро Альберто Дзедда говорил, что Россиниевский оперный фестиваль в Пезаро – это легендарный фестиваль. Секрет популярности, как я думаю, заключается в том, что за период проведения фестиваля каждый слушатель, который любит музыку великого итальянца, может услышать весь срез лучших россиниевских певцов наших дней. Для участия в постановках привлекаются как опытные артисты, мастера стиля, так и подающие надежду молодые певцы. У фестиваля очень богатая история. На сайте фестиваля есть архив, который позволяет проследить, каких певцов и в какие годы приглашали для участия в постановках. Много имён выдающихся исполнителей можно обнаружить при внимательном просмотре: Лейла Куберли, Лючиа Валентини Террани, Катя Риччарелли, Сэмюэль Рэми, Крис Мэрритт, Мэрилин Хорн, Лучано Паваротти, Монтсеррат Кабалье, Лучана Д’Интино, Мариэлла Девиа, Лучиана Серра, Тереза Берганца, Пьетро Спаньоли, Лоренцо Регаццо, Хуан Диего Флорес, Даниэла Барчеллона, Веселина Казарова, Карло Лепоре и многие другие замечательные певцы, имена которых можно было бы еще достаточно долго перечислять. Многие выдающиеся дирижеры работали на этом фестивале. Среди имен: Д. Гавадзени, М. Поллини, Д. Джельметти, А. Дзедда, Д. Ренцетти, К. Аббадо, Р. Шайи, Б. Кампанелла, Д. Гатти и многие другие. Не удивительно, что фестиваль вызывает такой интерес. У певцов возникает желание работать с первоклассными дирижерами и режиссерами, а у публики возможность погрузиться в атмосферу праздника музыки Россини, тем более, что некоторые редкие оперы композитора можно услышать только в Пезаро, например, «Риччардо и Зораида», «Адина», которые были представлены в этом сезоне на фестивале. Думаю, что эти факторы обусловливают огромную популярность у публики. В этом году, согласно статистике, на фестиваль приехали слушатели из 45 стран, 67% публики составили иностранные слушатели. Все это говорит о постоянно растущем интересе к музыке великого Россини.

- Что Вы как певица приобрели на ROF?

- Я, как и другие певцы, принимающие участие в фестивале, прошла схожий путь через академию. «Академия Россиниана», которая сейчас носит имя прославленного маэстро Альберто Дзедды, каждый год объявляет прослушивание для стажировки. В моем случае, мне не пришлось нести расходы на дорогу. В Пезаро я отправила диск с записями арий Россини, и маэстро, поверив в возможности моего голоса, пригласил меня в академию в 2009 году. Обучение было очень интересным. Я подготовила с маэстро роль Анжелины из «Золушки», работала с ним над россиниевским стилем. Фестиваль в Пезаро явился для меня стартом, причём, стартом сразу с высокой позиции. После академии студенты участвуют в постановке оперы «Путешествие в Реймс», где я исполнила роль маркизы Мелибеи. Необходимо отметить, что маэстро доверил мне оба спектакля в молодежной программе, а на следующий год сразу предложил роль Сивено в опере «Деметрио и Полибио» на основном фестивале в 2010 году. Конечно же, это было большой удачей. После успешного выступления в молодежном спектакле другой знаменитый оперный фестиваль в Глайндборне заключил со мной контракты. Фестиваль Россини подарил мне счастливую путевку в мир оперы.

- Расскажите о своём участии в опере «Риччардо и Зораида».

- Опера «Риччардо и Зораида» относится к категории редко исполняемых опер. На фестивале эта опера исполнялась только два раза: в 1990 и 1996 годах. Таким образом, в этом году оперу поставили после 22 лет перерыва. Было очень приятно работать с коллегами, профессионалами, заслужившими любовь и признание публики. Состав был подобран руководством фестиваля очень хороший. Среди коллег был перуанский тенор Хуан Диего Флорес, южноафриканская сопрано Прити Йенде, русский тенор Сергей Романовский, итальянский бас Никола Уливьери. Результат работы – тёплый прием публики и позитивная критика.

- Есть ли в Ваших планах участие в операх Дж. Россини на других оперных сценах?

- Музыка Россини всегда есть и будет одним из ориентиров в моей вокальной жизни. Она очень хорошо подходит моему голосу. Очень легко её петь и создавать образы на сцене, комические и серьезные. Сразу после окончания фестиваля на следующий же день я отправилась в Чили, где я спела в «Севильском цирюльнике» одну из своих любимых ролей – роль Розины. В Театре Мунисипаль (Сантьяго, Чилийская национальная опера) в сезоне 2019 -2020 г. я исполню роль Изабеллы в «Итальянке в Алжире». Всего же в моем репертуаре 14 ролей для меццо-сопрано в операх Россини и соло контральто в Messa di Gloria и Petite Messe Solennel.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Studio Amati Bacciardi / ROF, пресс-служба / Виктория Яровая