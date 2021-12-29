Василий Петренко и ГАСО завершили венок Шостаковича

Начиная с 17 февраля, прозвучали все 15 симфоний Дмитрия Шостаковича. В проекте были задействованы лучшие столичные и региональные оркестры. Это Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Новосибирский академический симфонический оркестр, Национальный филармонический оркестр России, Российский национальный оркестр, Персимфанс, Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Во главе коллективов выступили дирижёры Владимир Федосеев, Василий Петренко, Владимир Спиваков, Михаил Плетнёв, Пьер Блёз (Франция), Дмитрий Лисс, Андрей Борейко, Юрий Башмет, Даниил Райскин,Дмитрий Корчак.



ГАСО России имени Е. Ф. Светланова под управлением художественного руководителя оркестра Василия Петренко

Симфония №7 (Ленинградская) Дмитрия Шостаковича известна во всём мире как музыкальный символ борьбы с фашизмом, как свидетельство бессмертного подвига советского народа. Начало работы над симфонией датируется июлем 1941 года в Ленинграде. Первое исполнение Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича состоялось в Куйбышеве оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда 5 марта 1942 года. Затем 7-я Симфония была исполнена в Москве и Новосибирске под управлением Евгения Мравинского, в Лондоне под управлением дирижёра Генри Вуда и в Нью-Йорке под управлением дирижера Артуро Тосканини.

В блокадном Ленинграде историческая премьера 7-ой Симфонии Дмитрия Шостаковича состоялась 9 августа 1942 года под грохот артиллерии, защищавшей город от немецких фашистов. Симфония была исполнена Большим симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга с трансляцией по радио и громкоговорителям городской сети по всему городу. Симфонию слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска.

И вот теперь, это бессмертное творение Дмитрия Шостаковича Седьмая «Ленинградская» симфония, исполняется в столичном зале "Зарядье". На сцене Государственный Академический Симфонический Оркестр России имени Е.Ф. Светланова. За дирижерским пультом - маэстро Василий Петренко, художественный руководитель ГАСО России имени Е.Ф. Светланова, наследник великой славы защитников блокадного Ленинграда.

Василий Петренко ответил на несколько вопросов издания NEWSmuz.com.



Василий Петренко

- Когда впервые Вы познакомились с 7-ой Симфонией Шостаковича?

- Впервые познакомился в детстве - это великое сочинение ежегодно звучало в Ленинграде в годовщину снятия блокады.

- Какие впечатления внешней жизни отразились в Вашем исполнении этого произведения?

- Жизненный опыт, безусловно, меняет наше отношение к музыке, интерпретацию и восприятие шедевров. Наверное, сейчас мне более понятен протест против любого тоталитаризма, любой античеловеческой силы, который есть в этой симфонии.

- Приходилось ли Вам дирижировать этой симфонией на зарубежных сценах?

- Да, многократно дирижировал 7-ю в разных странах мира.



ГАСО России имени Е. Ф. Светланова под управлением художественного руководителя оркестра Василия Петренко

- Есть ли разница в восприятии этого произведения в зарубежных залах в сравнении с российскими залами?

- Разумеется, восприятие музыки в разных странах отличается. Этому есть много причин - лучшее знание истории, подсознательное восприятие мелоса, общее ментальное состояние общества... и ещё сотня других. Но действительно великие сочинения, такие как 7-я симфония, в любой стране вызывают огромный отклик в сердцах публики. «Невозможно победить народ, способный создавать музыку, подобную этой».

Зрительный зал встретил исполнение симфонии длительной стоячей овацией.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Лилия ОЛЬХОВАЯ / Пресс-служба зала "Зарядье"