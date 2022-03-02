Василий Петренко приостановил свою работу в России

Он сообщил об этом на своем сайте.

Он отменяет также все будущие обязательства в России до восстановления мира, и продолжит свою работу на Западе.



ТЕКСТ

«Трагедия, разворачивающаяся в Украине, уже является одним из величайших моральных провалов и гуманитарных катастроф нашего века. Исторические и культурные связи между русским и украинским народами, которыми я горжусь, никогда не могут быть использованы для оправдания российского вторжения. В ответ на эти ужасные события я принял решение приостановить свою работу в России, включая все будущие обязательства в качестве художественного руководителя Государственного академического симфонического оркестра России «Евгений Светланов», до восстановления мира. Я верю в продвижение дружбы и понимания через все границы. Мир должен быть восстановлен как можно скорее».

Петренко в 2004-2007 годах был главным дирижером Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра, в 2009-2013 годах - главным дирижером национального молодежного оркестра Великобритании, в 2013-2020 годах - главным дирижером филармонического оркестра Осло, в 2006-2021 годах - главным дирижером филармонического оркестра Ливерпуля.

С 2015 года он главный дирижер молодежного оркестра Евросоюза, с 2021 года - главный дирижёр королевского филармонического оркестра в Лондоне и художественный руководитель оркестра имени Светланова в Москве.