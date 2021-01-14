Василий Петренко стал худруком ГАСО им. Светланова

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Министерство культуры Российской Федерации согласовало назначение Василия Петренко художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова с 1 сентября 2021 года.

«Конечно же мы благодарны Владимиру Михайловичу Юровскому за те годы, которые он посвятил развитию коллектива. Под его руководством были реализованы масштабные проекты, состоялись многие мировые премьеры. Мы рассчитываем на преемственность в управлении Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова. Василий Эдуардович хорошо знаком коллективу, всегда с большой ответственностью и творчески подходит к своей работе. Надеюсь, на этом посту он сохранит славные традиции и заслуженный авторитет оркестра, а также привнесет что-то новое», – отметила министр культуры Ольга Любимова.

Василий Петренко
Василий Петренко

Василий Петренко сотрудничает с коллективом с начала 2000-х годов, в 2016 году стал главным приглашенным дирижером. За это время он с огромным успехом выступил с оркестром более чем в 50 концертах в России и за рубежом, представив множество сочинений русских и зарубежных композиторов, в том числе редко звучащие в концертных залах.

«Для меня большая честь стать художественным руководителем одного из лучших оркестров мира, продолжать и развивать традиции, заложенные Александром Гауком, развитые Евгением Светлановым и другими дирижёрами. В составе оркестра – великолепные музыканты, он обладает огромным творческим потенциалом. С нетерпением ожидаю наши совместные выступления в крупнейших концертных залах Москвы и мира в ближайшие годы. Классическая музыка, особенно русская, заслуживает еще большего внимания и станет наиважнейшим источником вдохновения и оптимизма в это непростое время. Наше творчество обязано сделать мир лучше!», – поделился планами Василий Петренко.

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