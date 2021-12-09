ГАСО и Луганский сыграли Рахманинова

Концерт для фортепиано с оркестром №2, ор.18, Сергей Рахманинов создал в 1900 году. Сочинение впервые было исполнено автором в Москве в 1901 году с оркестром под управлением Александра Зилоти. Композитор посвятил своё произведение известному московскому врачу Н.В. Далю, лечение у которого способствовало возвращению Рахманинова к творчеству.

Второй фортепианный концерт вошёл в историю мирового пианизма как самый популярный шедевр, узнаваемый, наиболее часто исполняемый на мировых концертных площадках. Мировая музыкальная критика называет это произведение музыкальным символом России.

Шедевр рождался в муках. Его появлению на свет предшествовал творческий кризис композитора, неверие в собственные силы, неумение очертить свой особый круг художественных интересов в творчестве. В этом сочинении Рахманинов предстает как сложившийся мастер, зрелый художник, обладающий яркой творческой индивидуальностью.

По мнению современников, Рахманинов показал себя в этом сочинении крупным оригинальным художником, свободным от всякой изысканности и в то же время обладателем всех средств новейшей техники.

И вот теперь в Москве, засыпанной снегом, под разрывы снежных зарядов, в Концертном зале имени Сергея Рахманинова московская публика услышала в исполнении Николая Луганского и ГАСО России имени Е.Ф.Светланова под управлением Василия Петренко, художественного руководителя этого оркестра, Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Это сочинение открыло концерт в Филармонии-2 в зале имени Сергея Рахманинова.



Николай Луганский

Главная тема первой части концерта - тема России. Николай Метнер писал об этом концерте: «Тема его вдохновеннейшего Второго концерта есть не только тема его жизни, но неизменно производит впечатление одной из наиболее ярких тем России, и только потому, что душа этой темы русская. Здесь нет ни одного этнографического аксессуара, ни сарафана, ни армяка, ни одного народно-песенного оборота, а между тем каждый раз с первого же колокольного удара чувствуешь, как во весь свой рост подымается Россия».

С первого колокольного удара чувствуешь нарастание силы и мощи поднимающейся во весь рост России. Это образец уникального рахманиновского мелодического дара. Далее следует светлая, мечтательная тема, характерная для мелодики Рахманинова. Медленная средняя часть концерта наполнена красотой и поэтичностью звучания, оправдывая своё название "жемчужины русской лирики". В финале концерта на первый план выходит мужественное волевое начало, подчиняя себе мягкую лиричность звучания. Лирический образ у Рахманинова трансформируется в героический, утверждая светлое начало произведения.



Николай Луганский

Исполнение концерта воспринималось на одном дыхании, завораживая своей исповедальностью, подобно прочтению ещё и ещё раз хорошо известного прекрасного романа. Исполнители - оркестр ГАСО России имени Е.Ф. Светланова, дирижёр Василий Петренко, солист Николай Луганский - музыканты с мировыми именами. В этот вечер их объединила уникальная поэтика всего того, что связано с наследием Рахманинова, того, чем жив композитор в душах людей, того уникального культурного, фонетического кода, идентификатора композитора в мировом культурном пространстве.

Второе отделение концерта было отдано во власть симфонии №2, ор.27 ми минор, написанной Рахманиновым в теперь уже далёком 1907 году с посвящением своему учителю С.И. Танееву. Премьера симфонии состоялась в Мариинском театре под управлением автора и прошла с большим успехом, что восстановило веру композитора в собственные силы. Симфония получила высокую оценку прессы. Большой успех стимулировал композитора к дальнейшему творчеству.



Василий Петренко

Главная тема симфонии - сосредоточенная дума композитора о Родине, о судьбе России. Сегодня для всех для нас эта тема остаётся главной. Исходя из этого контекста, исполнение симфонии было очень своевременным и актуальным.

Два концерта в Московской филармонии ГАСО России имени Е.Ф. Светланова под управлением маэстро Василия Петренко и солиста Николая Луганского (фортепиано) с программой из произведений Сергея Рахманинова оставили светлое впечатление и были восприняты как мини-фестиваль композитора. Невольно поселилась мечта о рахманиновском фестивале. Такой фестиваль планируется провести в 2023 году.

Людмила КРАСНОВА