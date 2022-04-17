Игорь Головатенко спел в «Евгении Онегине» на сцене Мета

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Российско-украинские события смешали, перевернули все устоявшиеся представления о жизни, о том, как должно быть, поставили под сомнение многие привычные и, казалось, незыблемые институты мирной жизни. Одним из них стала опера, оперный театр, оперные спектакли.

Оперные певцы не остались вне этого процесса. Некоторые мировые оперные звёзды подверглись яростным нападкам, сопоставимым с практикой линчевания, казалось бы, отошедшей в далёкое прошлое. А тут ещё и завистники по оперному цеху подливают масла в огонь. Когда ещё представится такой удобный случай растоптать конкурента? Всё смешалось и переплелось..Словом, война....

Мировые оперные и концертные сцены спешно корректируют текущий репертуар, заменяя ранее заявленные программы.

А тем временем, на сцене оперного театра, о которой мечтают многие и многие оперные певцы, вожделенно стремятся туда попасть всеми правдами и неправдами, на русском языке идёт опера великого П.И. Чайковского "Евгений Онегин". Да, и это театр "Метрополитен - опера" в Нью-Йорке.

Евгений Онегин
Евгений Онегин

Этот реальный факт мировой культурной жизни нашего времени можно трактовать по-разному, но для нас, граждан России, это колоссальная моральная поддержка в столь непростое время.

Спектакль представлен в мировом интернет-пространстве в прямой трансляции из театра "Метрополитен-опера". Ведущие программы трансляции Дебора и Уильям сопровождают спектакль своими комментариями.

Разговор со зрителями начинается с того, что ведущая Дебора объявляет тему встречи. Речь пойдет о премьере на сцене театра "Метрополитен" оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин". К беседе присоединяется комментатор Уильям Бергер. От него мы узнаём, что спектакль является дебютом для певицы Айлин Перес (Ailyn Perez) в партии Татьяны.

Далее следует перечисление исполнителей главных партий, среди которых Игорь Головатенко, баритон, в партии Онегина. Ленского исполняет тенор Пётр Бечала, партию Лариной - меццо-сопрано Ирина Заремба, Ольгу Ларину поёт Вардухи Абрахамян, Филиппьевну - Лариса Дядькова. Затем ведущая обращается к либретто и пересказывает содержание оперы.

Евгений Онегин
Евгений Онегин

Разговор продолжает Уильям Бергер. Он уточняет, что премьера оперы "Евгений Онегин" состоялась в Москве. Постановку приняли хорошо, но неоднозначно.

Речь зашла и о творчестве А.С. Пушкина, об особенностях его произведений. Чайковский добавил эмоций в опере на пушкинский сюжет, и получилось необыкновенное по силе художественного воздействия на зрителей произведение. Важную роль в популяризации этого произведения сыграл композитор Густав Малер,представивший оперу в Германии в 1892 году. Несколько десятилетий назад эту оперу стали исполнять на русском языке, в том числе и в Мете. Это действительно впечатляет, даже если вы не знаете русского языка - красота языка в сочетании с музыкой оказывают колоссальное эмоциональное воздействие на зрителей.

Далее ведущая сообщила, что опера в программе театра до 14 апреля, и на сайте можно найти много дополнительной информации - фото исполнителей, либретто и многое другое.

Комментарии продолжил Бергер, отметив, что Чайковский превосходно писал оркестровую музыку, а Пушкин в своём творчестве отлично передал структуру общества своего времени - от простых крестьян до представителей Императорского дома. В этой опере мы видим это через второстепенных персонажей, а также благодаря танцевальным номерам, в которых Чайковскому нет равных.


В первом акте мы видим людей, живущих в сельской местности, они очень близки к земле.

Евгений Онегин
Евгений Онегин

При обсуждении костюмов этой конкретной постановки было отмечено, что они более сочетаются с представлением о 1860-х годах, о времени Чехова и Станиславского, переходя к эпохе 1890-х с их реализмом.

Сцена письма во втором акте длится 12 минут, а в некоторых постановках 14 минут, и это замечательная возможность для самовыражения оперной певицы.

Онегин, на первый взгляд, архетипичный скучающий аристократ, но в опере мы видим, что он гораздо сложнее и многограннее.

Евгений Онегин
Евгений Онегин

Дирижёр спектакля - Джеймс Гаффиган, занял своё место за пультом, и спектакль начался.

О своеобразии представленного спектакля можно говорить в связи с участием в нём баритона Игоря Головатенко в титульной партии Онегина. И опять всё пошло так, как бывает практически всегда, когда в спектакле участвует баритон Игорь Головатенко - он стал главным, ведущим за собой всех исполнителей в этом сценическом действе, её мозговым центром, словом, героем.

Евгений Онегин
Евгений Онегин

Под стать Онегину на этот раз была Татьяна, дама, надо сказать, крупного калибра, американка Айлин Перес. Тут всё при ней - и голос, и гордая осанка. Наиболее ярко, рельефно певица выразилась в заключительной сцене спектакля, но, Боже, зачем столько ненависти, испепеляющего гнева исходит от героини? Нет, это не Татьяна, совсем не пушкинская героиня. От такой можно только в ужасе бежать без оглядки... А, может, так и задумано было? Вполне в духе времени и полыхающего конфликта между Россией и Украиной?

Публика приняла спектакль с энтузиазмом.

Людмила КРАСНОВА
Фото и видео предоставлены пресс-службой Метрополитен-оперы.
Перевод - Александр Краснов.

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