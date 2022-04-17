Игорь Головатенко спел в «Евгении Онегине» на сцене Мета

Оперные певцы не остались вне этого процесса. Некоторые мировые оперные звёзды подверглись яростным нападкам, сопоставимым с практикой линчевания, казалось бы, отошедшей в далёкое прошлое. А тут ещё и завистники по оперному цеху подливают масла в огонь. Когда ещё представится такой удобный случай растоптать конкурента? Всё смешалось и переплелось..Словом, война....

Мировые оперные и концертные сцены спешно корректируют текущий репертуар, заменяя ранее заявленные программы.

А тем временем, на сцене оперного театра, о которой мечтают многие и многие оперные певцы, вожделенно стремятся туда попасть всеми правдами и неправдами, на русском языке идёт опера великого П.И. Чайковского "Евгений Онегин". Да, и это театр "Метрополитен - опера" в Нью-Йорке.



Евгений Онегин

Этот реальный факт мировой культурной жизни нашего времени можно трактовать по-разному, но для нас, граждан России, это колоссальная моральная поддержка в столь непростое время.

Спектакль представлен в мировом интернет-пространстве в прямой трансляции из театра "Метрополитен-опера". Ведущие программы трансляции Дебора и Уильям сопровождают спектакль своими комментариями.

Разговор со зрителями начинается с того, что ведущая Дебора объявляет тему встречи. Речь пойдет о премьере на сцене театра "Метрополитен" оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин". К беседе присоединяется комментатор Уильям Бергер. От него мы узнаём, что спектакль является дебютом для певицы Айлин Перес (Ailyn Perez) в партии Татьяны.

Далее следует перечисление исполнителей главных партий, среди которых Игорь Головатенко, баритон, в партии Онегина. Ленского исполняет тенор Пётр Бечала, партию Лариной - меццо-сопрано Ирина Заремба, Ольгу Ларину поёт Вардухи Абрахамян, Филиппьевну - Лариса Дядькова. Затем ведущая обращается к либретто и пересказывает содержание оперы.



Евгений Онегин

Разговор продолжает Уильям Бергер. Он уточняет, что премьера оперы "Евгений Онегин" состоялась в Москве. Постановку приняли хорошо, но неоднозначно.

Речь зашла и о творчестве А.С. Пушкина, об особенностях его произведений. Чайковский добавил эмоций в опере на пушкинский сюжет, и получилось необыкновенное по силе художественного воздействия на зрителей произведение. Важную роль в популяризации этого произведения сыграл композитор Густав Малер,представивший оперу в Германии в 1892 году. Несколько десятилетий назад эту оперу стали исполнять на русском языке, в том числе и в Мете. Это действительно впечатляет, даже если вы не знаете русского языка - красота языка в сочетании с музыкой оказывают колоссальное эмоциональное воздействие на зрителей.

Далее ведущая сообщила, что опера в программе театра до 14 апреля, и на сайте можно найти много дополнительной информации - фото исполнителей, либретто и многое другое.

Комментарии продолжил Бергер, отметив, что Чайковский превосходно писал оркестровую музыку, а Пушкин в своём творчестве отлично передал структуру общества своего времени - от простых крестьян до представителей Императорского дома. В этой опере мы видим это через второстепенных персонажей, а также благодаря танцевальным номерам, в которых Чайковскому нет равных.





В первом акте мы видим людей, живущих в сельской местности, они очень близки к земле.



Евгений Онегин

При обсуждении костюмов этой конкретной постановки было отмечено, что они более сочетаются с представлением о 1860-х годах, о времени Чехова и Станиславского, переходя к эпохе 1890-х с их реализмом.

Сцена письма во втором акте длится 12 минут, а в некоторых постановках 14 минут, и это замечательная возможность для самовыражения оперной певицы.

Онегин, на первый взгляд, архетипичный скучающий аристократ, но в опере мы видим, что он гораздо сложнее и многограннее.



Евгений Онегин

Дирижёр спектакля - Джеймс Гаффиган, занял своё место за пультом, и спектакль начался.

О своеобразии представленного спектакля можно говорить в связи с участием в нём баритона Игоря Головатенко в титульной партии Онегина. И опять всё пошло так, как бывает практически всегда, когда в спектакле участвует баритон Игорь Головатенко - он стал главным, ведущим за собой всех исполнителей в этом сценическом действе, её мозговым центром, словом, героем.



Евгений Онегин

Под стать Онегину на этот раз была Татьяна, дама, надо сказать, крупного калибра, американка Айлин Перес. Тут всё при ней - и голос, и гордая осанка. Наиболее ярко, рельефно певица выразилась в заключительной сцене спектакля, но, Боже, зачем столько ненависти, испепеляющего гнева исходит от героини? Нет, это не Татьяна, совсем не пушкинская героиня. От такой можно только в ужасе бежать без оглядки... А, может, так и задумано было? Вполне в духе времени и полыхающего конфликта между Россией и Украиной?

Публика приняла спектакль с энтузиазмом.

Людмила КРАСНОВА

Фото и видео предоставлены пресс-службой Метрополитен-оперы.

Перевод - Александр Краснов.