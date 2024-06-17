Игорь Головатенко дебютировал в «Арена ди Верона»

«На "Арена ди Верона" чувствуешь себя погруженным в античную эпоху», - поделился впечатлениями певец в беседе с корреспондентом ТАСС после премьеры.

В Верону оперный певец переехал из Рима, где также состоялся его дебют в Римской опере. Там он исполнил партию в опере Верди "Отелло". Однако дебют Игоря Головатенко в Италии состоялся еще в 2011 году в Неаполе, в театре "Сан-Карло", в который он неоднократно возвращался - в последний раз в 2021 году.



Игорь Головатенко в «Травиате»

Певец отмечает, что больше всего любит петь в Большом театре, где служит с 2010 года.

«Это же особый статус. Даже если музыка не русская, мы представляем традицию, которую отличает страсть исполнения, эмоциональность, и этим нравится, и поэтому российские артисты ценятся», - добавил Головатенко, отметив, что за рубежом представляет российскую оперную школу.

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Игорю Головатенко нравится работать и в Италии. Оперы Верди - его основной репертуар. Он считает, что для хорошего исполнения нужно "пропитаться культурой, атмосферой страны, где была написана музыка".

«Поэтому российских исполнителей почти всегда приглашают в постановки русских опер, которые мало кто может исполнить лучше, и дело не только в языке», - сказал певец.

Он также участвовал в спектаклях в "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке, и сейчас готовится к новой работе.

«Оперный рынок не может обходиться без российских певцов и исполнителей из бывших советских республик, многие их которых учились в России», - констатировал Игорь Головатенко.