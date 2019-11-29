Игорь Головатенко: Дебют в Парижской опере - яркое для меня событие!

Отдельная история с баритоном Игорем Головатенко, солистом Большого театра, заслуженным артистом России, лауреатом премии «Casta Diva». Певец открыл сезон на сцене Опера Бастиль в Париже, исполнив партию Ричарда в опере «Пуритане» Винченцо Беллини. Выступление певца на этой сцене прошло с большим успехом. Париж приветствовал певца огромным его портретом на фасаде театра.

Вернувшись в Москву, в Большом театре Игорь Головатенко исполнил партию Альваро в опере «Путешествие в Реймс» Дж. Россини, а затем партию Родриго в опере «Дон Карлос» Дж. Верди. В этих абсолютно разноплановых партиях можно выделить такую особенность исполнительского стиля Игоря Головатенко, как умение взаимодействовать в ансамбле с другими певцами и даже наполнить эти партии какими-то новыми смыслами, повести за собой спектакль.

Сейчас Игорь Головатенко готовится к исполнению партии Елецкого в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского на сцене Метрополитен-Оперы в Нью-Йорке. Певец любезно согласился ответить на вопросы издания NEWSmuz.com о своём недавнем парижском периоде творчества.

- Ваш текущий сезон начался в Париже исполнением партии Ричарда в опере "Пуритане" Винченцо Беллини. Как Вы пришли к этой партии, к этой музыке, к этому герою?

- Я давно мечтал спеть эту партию. Честно говоря, у Беллини ничего подобного для баритона нет. Я пел концертные версии и «Пирата», и «Чужестранки», но именно в партии Ричарда в «Пуританах», на мой взгляд, воплотился в полной мере мелодический гений Беллини. При этом баритон ничуть не претендует на роль главного героя: пальма первенства, так сказать, по-прежнему отдана тенору, для которого Беллини написал сложнейшую и красивейшую музыку. Тем не менее, начиная именно с «Пуритан», баритон в итальянской опере постепенно выходит на первый план, что скажется потом в произведениях Верди - «Набукко», а позже и «Риголетто», «Макбет» и так далее.

Когда мне предложили эту роль в постановке известного французского режиссера Лорана Пелли, я был одновременно польщён и озадачен. Польщён - потому что, разумеется, дебют в Парижской опере - событие весьма престижное и очень яркое в моей жизни и карьере. С другой стороны, партия очень трудна, помимо бесконечной кантилены в арии требует также почти басового звучания в низком регистре в знаменитом дуэте с басом. Я довольно долго готовил эту партию, много занимался с моим замечательным педагогом Дмитрием Юрьевичем Вдовиным, и думаю, что нам удалось преодолеть большие трудности этой роли.

Задача осложнялась ещё и тем, что зал Парижской оперы огромен, требует очень мощной подачи звука, а если учесть, что сцена была практически полностью лишена декораций (за исключением металлических вращающихся конструкций, которые звука не отражали), то все певцы работали в довольно тяжелом режиме. Кстати, именно из-за такого решения сценографии Лорану Пелли пришлось переносить все на авансцену: все арии, большинство дуэтов и даже больших ансамблей. Замечательный итальянский дирижер Риккардо Фрицци также много сделал для того, чтобы певцам было удобно: он очень чутко и гибко аккомпанировал, стараясь дать нам свободу, при этом четко ограничивая стилистические рамки.

Я был счастлив попасть в команду замечательных певцов: Хавьера Камарены, Франческо Демуро, Эльзы Дрейзиг, Никола Тесте и других. В общем, могу сказать, что работа над этой ролью принесла мне много пользы.

- Современный Париж, его атмосфера способствовали работе над партией, над её драматическим воплощением?

- Последний раз в Париже я был почти восемь лет назад, когда участвовал в постановке «Вишнёвого сада» Фенелона в Гарнье. С тех пор Париж немного изменился, конечно, но мои любимые места остались прежними: Монмартр, Латинский квартал, Люксембургский сад, Набережная Сены... Не хочется говорить банальных вещей, но Париж действительно прекрасен всегда. Разумеется, с огромной болью смотришь на леса собора Нотр-Дам (к нему даже не подойти, весь квартал огорожен), Эйфелеву башню также обнесли пластиковой стеной, опасаясь терактов... Наверное, беда Парижа в том, что он слишком на виду - огромные толпы туристов, большие скопления народа соблазняют очень плохих людей на разные выходки, из-за чего власти города вынуждены предпринимать меры безопасности, поступаясь при этом красотой этого изумительного города. Не обошлось и без демонстраций и «жёлтых жилетов», хотя меня это лично не коснулось, но, например, в день одного из наших спектаклей была забастовка метро, и руководство театра нас заранее предупредило, чтобы мы не пользовались подземкой. Тем не менее, спектакль прошёл при полном зале, и это было замечательно! К счастью, события, так сказать, «внешнего мира» не коснулись нашей работы.

- Расскажите о "своём Париже": когда побывали в этом городе впервые, действительно ли можно говорить об особой атмосфере этого города?

- Да, в этом городе, несомненно, атмосфера особая, и у меня есть несколько самых любимых мест: это, безусловно, Монмартр и потрясающий собор Сакр-Кёр с феноменальной панорамой Парижа, например. Я в принципе люблю места, где есть возможность ощутить величие пространства - когда я куда-нибудь еду, я всегда ищу панорамные виды, простор. В этом есть какое-то ощущение полёта. Кроме того, я люблю воду - реки, озёра, море... В Париже я очень люблю гулять по набережной Сены, особенно люблю бродить по мостам, переходить туда-сюда, с одного берега на другой... Можно бесконечно перечислять достопримечательности Парижа, но, как мне кажется, прелесть этого города в том, что каждый может найти для себя что-то своё, особенное. Самая прелесть для меня - это сидеть где-нибудь в скверике возле Сены с книжкой. Это старомодно, наверное, но для меня это самое дорогое в общении с Парижем. Я люблю ходить пешком, могу ходить часами и за те почти два месяца, которые я провёл в Париже, исходил центр города просто-таки вдоль и поперёк. Я так изучаю все города, где бываю. Это тоже, наверное, старомодно, но уж такая у меня привычка.

- Расскажите о Вашем ярком впечатлении, связанном с Парижем.

- Впечатлений от этого города целое море, очень сложно выбрать что-то одно. Впрочем, могу сказать, что меня впечатлил Венсеннский замок, я был там впервые. Кроме того, я очень люблю православный собор на улице Дарю, знаменитый собор Александра Невского, где, кстати, когда-то был наш последний русский царь во время своего визита в Париж. Вообще, в Париже очень много, так сказать, «намоленных» мест, надо только знать о них. Всё это безумно интересно.

- Будут ли у Вас ещё выступления в Парижской Опере?

- Надеюсь, что будут, хотя на сегодняшний день конкретных предложений пока нет.

- Сейчас Вы в Метрополитен-Опере, готовите партию Елецкого в опере "Пиковая Дама" П.И. Чайковского. Скоро ли премьера?

- Премьера «Пиковой дамы» состоится 29 ноября. Спектакли (всего их будет 7) будут идти до 21 декабря.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Дамир Юсупов, Sébastien Mathé / OnP