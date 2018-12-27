Игорь Головатенко: Жду дебюта в Ковент-Гардене!

Концерт прошёл в малом зале Консерватории, по-московски уютном, радующем своим обновлением после качественной реставрации. Была исполнена программа из абонементной серии «Вокальная коллекция». Партию фортепиано исполнил Станислав Дяченко, известный в музыкальном мире аккомпаниатор. В концерте принял участие концертмейстер Большого театра, виолончелист Пётр Кондрашин. Ведущим в этот вечер выступил Александр Водопьянов.

Была представлена программа из сочинений русских композиторов на стихи А. Пушкина, А. Кольцова, Л.Мея, Н. Кукольника, А. Ахматовой, Г. Гейне. Это были романсы, которые редко можно услышать в концертах. Музыка А. Бородина, А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, М. Глинки, С. Прокофьева соединилась с высоким русским словом, представленным в шедеврах нашей родной поэзии.



Агунда Кулаева и Игорь Головатенк

Приятно легли на слух романсы А. Даргомыжского «Юноша и дева» на стихи А. Пушкина, «Не скажу никому» на слова А. Кольцова. А какая роскошь - «Редеет облаков летучая гряда», «Пленившись розой, соловей…» на слова А. Кольцова! Был исполнен вокальный цикл на стихи Н. Кукольника «Прощание с Петербургом», музыка М. Глинки. В исполнении Игоря Головатенко особенно ярко прозвучало «Болеро», «Попутная песня».

Во втором отделении цикл «Прощание с Петербургом» М. Глинки был продолжен. Мы услышали «Баркароллу», «Жаворонка», «Прощальную песню» на стихи Н. Кукольника в исполнении Игоря Головатенко.

Меццо-сопрано Агунда Кулаева представила цикл романсов С. Прокофьева на стихи Анны Ахматовой, исполнение которых прошло в настроении романса «Солнце комнату наполнило». Именно такое яркое, светлое впечатление осталось не только от исполнения произведений С. Прокофьева, но и от всего концерта.

Особенно порадовали бисы: Игорь Головатенко исполнил элегию «Для берегов отчизны дальной…» (стихи А. Пушкина, музыка А. Бородина). Это произведение прозвучало как драматически насыщенная миниатюра, рассказ о любви, разлуке навсегда, о памяти… Завершилась программа хитом всех времён дуэтом «Не искушай меня без нужды…», встреченным публикой с радостью и благодарностью. Успех был огромный.

Концерт запомнился редкой программой из русской классики, высочайшим уровнем исполнения всех участников, нестандартными интерпретациями музыкальных произведений, красотой, артистизмом исполнителей.

Для нашего издания Игорь Головатенко ответил на несколько вопросов.

- Новый сезон в Большом театре начался для Вас премьерой оперы "Путешествие в Реймс" Дж. Россини. Как Вам россиниевский репертуар? Будут ли ещё партии в операх этого композитора?

- Россиниевский репертуар для баритона - весьма условная вещь. На самом деле, для баритона у Россини всего лишь две роли - это Фигаро в “Севильском цирюльнике” и Вильгельм Телль в одноименной опере. Последний даже ближе к бас-баритону. В основном Россини писал свои оперы для басов разного типа, либо для бас-баритонов. Фигаро, к сожалению, пою весьма редко, до сих пор пел только в театре “Новая опера”, а Телль - вероятно, вопрос далекого будущего. Что касается партии Дона Альваро, которую мне пришлось петь в замечательной опере “Путешествие в Реймс”, могу только сказать, что это был не мой выбор, а, скорее, желание художественного руководства театра. Впрочем, есть пример прекрасного баритона Лео Нуччи, который блестяще исполнял эту партию в постановке Клаудио Аббадо. Тем не менее, партия эта ни вокально, ни актерски не представляет интереса, особенно если сравнить ее с другими, более крупными ролями в “Путешествии в Реймс”. В общем, я никак не позиционирую себя как россиниевский певец, поэтому ждать новых ролей этого композитора от меня не стоит.

- Прошёл с большим успехом Ваш совместно с Агундой Кулаевой концерт в МЗК. Были представлены романсы русских композиторов, которые практически не исполняются в концертах. Будете ли Вы продолжать эту тему - редкие романсы русских композиторов?

- К сожалению, из-за моей болезни пришлось отменить концерт в БЗК с романсами Рахманинова: интереснейшую и новую программу, которую мы с Дмитрием Сибирцевым долго вынашивали. Уверен, что мы обязательно споем и сыграем Рахманинова в скором времени, как раз сейчас ведутся переговоры о переносе даты концерта. Я очень люблю романсы и песни русских композиторов, многое я уже пел - Чайковского, Мусоргского, Глинку - чей цикл «Прощание с Петербургом» я уже исполнял в Московском Доме Музыки с замечательным пианистом Семёном Скигиным несколько лет назад - у меня особенная любовь к его гениальной музыке. Многое из того, что я исполняю в концертах, к сожалению, звучит крайне редко, например, французский цикл Чайковского, «Без солнца» Мусоргского или «Прощание с Петербургом», но от того не перестаёт быть прекрасной музыкой. Я люблю петь циклы. Это даёт, во-первых, отличную панораму творчества композитора, позволяет прочувствовать всю глубину его замысла, и не требует постоянной перестройки с одного произведения на другое, как это бывает при исполнении отдельных романсов. Я бы хотел продолжать эту линию - исполнять как редкие, так и хорошо известные произведения русских композиторов, ибо, на мой взгляд, традиция исполнения камерной вокальной музыки, в особенности циклов, несколько предана забвению. Продолжать, насколько это будет в пределах моих сил и возможностей.

- Пожалуйста, расскажите о своих выступлениях в текущем сезоне на мировых оперных сценах.

- В текущем сезоне будет, во-первых, совсем скоро дебют в Лондоне, в легендарном театре Ковент-Гарден, - мне предстоит петь Жермона в «Травиате» (январь 2019). Затем должен состояться дебют в Вашингтоне - постановка «Онегина» (март 2019). После Вашингтона начнутся репетиции нового «Онегина» уже у нас, в Большом театре, - постановка Евгения Арье и Тугана Сохиева, которую жду с большим нетерпением (премьера в мае 2019). Летом, в июне - снова дебют, на сей раз в опере Лос-Анджелеса, опять в «Травиате». Так что сезон будет насыщенный, интересный! Надеюсь, проблем с визами не будет и все состоится.

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Да, насыщенная и очень интересная программа у баритона Игоря Головатенко. Замечательно, что певец выступает не только на знаменитых зарубежных оперных сценах, но и на родине. Большой театр, «Новая опера», концертные площадки Москвы – КЗЧ, БЗК и другие. График московских выступлений артиста очень плотный.

После концерта в МЗК Игорь Головатенко завершил премьерную серию представлений оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти в Большом Театре, исполнив с блеском партию Малатесты. Не будет преувеличением сказать, что в исполнении Игоря Головатенко партия Малатесты стала главной в этой опере. Артист повёл за собой спектакль. Его Малатеста - тонкий интриган, изворотливый придумщик, словом, артист. А уж вокальное исполнение было на очень высоком уровне, порадовав зрителей и красотой тембра голоса, и безупречным звуковедением, и соответствием звучания всем перипетиям драматической составляющей исполняемой партии.

Людмила КРАСНОВА