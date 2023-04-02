Артисты МОП Большого театра спели «Сергей Рахманинов. Избранное»

"Сергей Рахманинов. Избранное" - название программы. Были исполнены романсы на стихи русских поэтов, а это стихи Алексея Плещеева, Алексея Толстого, Алексея Апухтина, Марии Давидовой, Якова Полонского, Михаила Лермонтова, Дмитрия Мережковского, Даниила Ратгауза, Льва Мея, Фёдора Тютчева, Галины Галиной, Алексея Кольцова, Александра Пушкина, Ивана Бунина, Антона Чехова, Семёна Надсона, Афанасия Фета, Александра Блока, Андрея Белого, Игоря Северянина, Валерия Брюсова, Фёдора Сологуба, Константина Бальмонта.

Драгоценная россыпь русского поэтического слова, воплощенная в музыке великого Сергея Рахманинова! Поэтическая антология, представленная в музыке, охватывающая золотой век русского слова.

Художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра - Заслуженный деятель искусств России, профессор Дмитрий Вдовин. Педагог-репетитор - профессор Высшей школы музыки имени Г. Эйслера Семен Скигин. Партия фортепиано прозвучала в исполнении Семена Скигина, Михаила Коршунова, Товуз Аббасовой, Марка Вазы и Евгении Захаровой.

В концерте приняли участие: в первом отделении - Анна Юркус (меццо-сопрано), Жасур Хайдаров (бас), Валерия Торунова (меццо-сопрано), Максим Лисиин (баритон), Илья Легатов (тенор), Альбина Тонких (сопрано), Богдан Гуенок (баритон), Лилит Давтян (сопрано), Дарья Брусова (сопрано), Роман Коллерт (тенор). Во втором отделении добавились исполнители: Елене Гвритишвили (сопрано), Демьян Онуфрак, Роман Коллерт, Дарья Брусова, Зарина Багаева. Заключил программу Марк Ким (тенор), который явился для многих открытием этого изумительного вечера, что сопоставимо с процессом добычи алмазов, когда некоторые из них, после обработки мастером, становятся бриллиантом. Прозвучал тенор изумительной красоты, мягкого, бархатного тембра, лёгкого, подвижного в деликатном звуковедении умелого исполнителя.Зрители очень тепло отозвались на выступление певца.

В этот вечер прозвучали романсы, повествующие нам о состоянии души автора музыки, а это Сергей Рахманинов, и поэтов, в стихах которых отразились настроения композитора. Здесь и восторг перед красотой - "Дитя! Как цветок, ты прекрасна...", "Я жду тебя!", "В молчаньи ночи тайной", и грусть от несбывшихся мечтаний - "Проходит всё", "О нет, молю, не уходи!", и глубокие духовные переживания - "У врат обители святой", "Всё отнял у меня", и единение с могучей природой, с Богом, сотворившей её, - "Весенние воды", "Здесь хорошо!", "Молитва", "Всё хочет петь!", и редкое умение видеть красоту в малом - "Маргаритки", "Ау!".

Программа произвела очень сильное впечатление единением слова и музыки, рождающим глубокие смыслы, составляющие своеобразие того, что именуется русской культурой и занимает свое, особенное место в мировом культурном пространстве.

Людмила КРАСНОВА