Малер как предвестник трагического века

Она включала «Трагическую» симфонию № 6 Густава Малера и Первый фортепианный концерт Ференца Листа.

Солист – Лауреат IV премии и обладатель Приза зрительских симпатий XV конкурса им. Чайковского француз Люка Дебарг. Зрительские симпатии не покидают его и по сей день. Каждое его выступление собирает аншлаги. Его имя на афише гарантирует успех стопроцентно.



Люка Дебарг

Концерт Листа прозвучал у Дебарга в ярко романтической манере, на широком дыхании, хоть и не без некоторых технических издержек, которые большинство из его поклонников, разумеется, легко своему любимцу прощают.

При всех моих симпатиях к Дебаргу, для меня исполнение симфоний Малера всегда будут приоритетно интересными.



Концерт Симфонического оркестра Большого театра под управлением Тугана Сохиева

Честно говоря, яркого исполнения Шестой симфонии Малера я от Сохиева не ожидал. И ошибся! И это был тот редкий случай, когда я был рад своей ошибке.

Уместно вспомнить историю создания этой симфонии Малера. Он начал сочинять её летом 2003 года, во время отпуска из Венской оперы, и закончил через год. Сам автор её «Трагической» публично не называл, разве только в кругу друзей. Об этом свидетельствует Бруно Вальтер.

Однако если вспомнить, что в то же время композитор писал «Песни об умерших детях», то легко заподозрить, что далеко не радостные мысли владели тогда Малером. Хотя внешне это был светлый период его жизни. Он был счастливым мужем и отцом, и конфликта в опере ещё не было. Более того, это были годы его триумфов. Но как настоящий гений, Малер шёл впереди своего времени — может быть, и не вполне отдавая себе в этом отчёт. Видимо, как сверх­чувствительный сейсмограф, он улавливал будущие катастрофы ХХ века, что доступно лишь немногим.

Близкий друг автора, выдающийся дирижёр ХХ века Виллем Менгельберг, один из лучших интерпретаторов музыки Малера, писал ему: «В ней передана потрясающая драма в звуках, титаническая борьба героя, гибнущего в страшной катастрофе!». В ответ Малер поблагодарил дирижёра за слова «подлинного и глубокого понимания». В Шестой симфонии, как и в Пятой, внешний мир враждебен и непостижим человеку. Но если в Пятой он побеждает, то в Шестой всё приходит к краху.

Первое исполнение Шестой симфонии Малера состоялось в Эссене весной 1906 года под его управлением. По свидетельству Альмы, его жены, он очень нервничал, но старался это скрыть. Менгельберг пишет, что состояние автора после концерта внушает ему опасения: он испытывает ужас перед своим творением. (Тут можно вспомнить д-ра Франкенштейна с его монстром).

В рукописи части следуют в такой последовательности: Allegro, Скерцо, Andante, Финал. Но на премьере в Эссене Малер поменял местами вторую и третью части. В этой последовательности Малер играл её в Мюнхене и Вене. При публикации он вернулся к первоначальному варианту. (После Вены Малер больше не дирижировал этой симфонией.) После эссенской премьеры Малер внёс несколько изменений в партитуру, в частности, удары молота в финале он сократил до двух.

Шестая симфония уникальна тем, что у неё два апофеоза: один, оптимистический, в первой части; другой в третьей части, и он перечёркивает первый. Он приводит к крушению героя, которому было позволено заглянуть за край жизни. (Я на своём веку столкнулся с таким «позволением» ещё дважды — в альтовом концерте и Восьмой симфонии Альфреда Шнитке).



Туган Сохиев

Вопреки ожиданию, исполнение Сохиева было великолепным и энергетически наполненным. Неизбежно возникло сопоставление с исполнением Шестой Малера оркестром п/у Теодора Курентзиса в БЗК 15 июля 2016 года с немыслимым ажиотажем вокруг этого концерта. Свою оценку этому исполнению и изложил в рецензии: «Малер как постамент Курентзису». В заголовке — моя оценка того концерта.

На концерте 18 мая 2021 года в Концертном зале им. Чайковского оркестр играл выше всяких похвал. Я давно не слышал у него такого звука ни в опере, ни в концертах.

Владимир ОЙВИН