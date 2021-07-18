Малер как предвестник трагического века

Она включала «Трагическую» симфонию № 6 Густава Малера и Первый фортепианный концерт Ференца Листа.
Солист – Лауреат IV премии и обладатель Приза зрительских симпатий XV конкурса им. Чайковского француз Люка Дебарг. Зрительские симпатии не покидают его и по сей день. Каждое его выступление собирает аншлаги. Его имя на афише гарантирует успех стопроцентно.
Концерт Листа прозвучал у Дебарга в ярко романтической манере, на широком дыхании, хоть и не без некоторых технических издержек, которые большинство из его поклонников, разумеется, легко своему любимцу прощают.
При всех моих симпатиях к Дебаргу, для меня исполнение симфоний Малера всегда будут приоритетно интересными.
Честно говоря, яркого исполнения Шестой симфонии Малера я от Сохиева не ожидал. И ошибся! И это был тот редкий случай, когда я был рад своей ошибке.
Уместно вспомнить историю создания этой симфонии Малера. Он начал сочинять её летом 2003 года, во время отпуска из Венской оперы, и закончил через год. Сам автор её «Трагической» публично не называл, разве только в кругу друзей. Об этом свидетельствует Бруно Вальтер.
Однако если вспомнить, что в то же время композитор писал «Песни об умерших детях», то легко заподозрить, что далеко не радостные мысли владели тогда Малером. Хотя внешне это был светлый период его жизни. Он был счастливым мужем и отцом, и конфликта в опере ещё не было. Более того, это были годы его триумфов. Но как настоящий гений, Малер шёл впереди своего времени — может быть, и не вполне отдавая себе в этом отчёт. Видимо, как сверхчувствительный сейсмограф, он улавливал будущие катастрофы ХХ века, что доступно лишь немногим.
Близкий друг автора, выдающийся дирижёр ХХ века Виллем Менгельберг, один из лучших интерпретаторов музыки Малера, писал ему: «В ней передана потрясающая драма в звуках, титаническая борьба героя, гибнущего в страшной катастрофе!». В ответ Малер поблагодарил дирижёра за слова «подлинного и глубокого понимания». В Шестой симфонии, как и в Пятой, внешний мир враждебен и непостижим человеку. Но если в Пятой он побеждает, то в Шестой всё приходит к краху.
Первое исполнение Шестой симфонии Малера состоялось в Эссене весной 1906 года под его управлением. По свидетельству Альмы, его жены, он очень нервничал, но старался это скрыть. Менгельберг пишет, что состояние автора после концерта внушает ему опасения: он испытывает ужас перед своим творением. (Тут можно вспомнить д-ра Франкенштейна с его монстром).
В рукописи части следуют в такой последовательности: Allegro, Скерцо, Andante, Финал. Но на премьере в Эссене Малер поменял местами вторую и третью части. В этой последовательности Малер играл её в Мюнхене и Вене. При публикации он вернулся к первоначальному варианту. (После Вены Малер больше не дирижировал этой симфонией.) После эссенской премьеры Малер внёс несколько изменений в партитуру, в частности, удары молота в финале он сократил до двух.
Шестая симфония уникальна тем, что у неё два апофеоза: один, оптимистический, в первой части; другой в третьей части, и он перечёркивает первый. Он приводит к крушению героя, которому было позволено заглянуть за край жизни. (Я на своём веку столкнулся с таким «позволением» ещё дважды — в альтовом концерте и Восьмой симфонии Альфреда Шнитке).
Вопреки ожиданию, исполнение Сохиева было великолепным и энергетически наполненным. Неизбежно возникло сопоставление с исполнением Шестой Малера оркестром п/у Теодора Курентзиса в БЗК 15 июля 2016 года с немыслимым ажиотажем вокруг этого концерта. Свою оценку этому исполнению и изложил в рецензии: «Малер как постамент Курентзису». В заголовке — моя оценка того концерта.
На концерте 18 мая 2021 года в Концертном зале им. Чайковского оркестр играл выше всяких похвал. Я давно не слышал у него такого звука ни в опере, ни в концертах.
Владимир ОЙВИН
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