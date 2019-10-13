XI Большой фестиваль РНО. От барокко до Шостаковича

В его рамках состоялся концерт всеми любимой певицы Юлии Лежневой, поющей на самых престижных оперных и концертных сценах Европы, США, Азии, Австралии. На этот раз в концерт включили не только барочную музыку, но и несколько сочинений симфонической классики. Исполнители: Российский Национальный оркестр (дирижер Михаил Шехтман) и Юлия Лежнева.



Юлия Лежнева

Несколько удивил выбор симфонической программы, она оказалась случайной и не вписавшейся в общую программу концерта, к тому же сыгранной вне стиля композиторов, громко и невыразительно. Это относится прежде всего к увертюре «Эгмонт» Бетховена и финалу Четвертой симфонии Чайковского.



Дирижировал Михаил Шехтман

Что же касается репертуара Юлии Лежневой, то тут было много интересного и неожиданного. Певица старается расширять свой барочный ассортимент, и это у нее роскошно получается. Она удачно выбрала вместе с дирижером Михаилом Шехтманом для своего выступления на фестивале РНО барочную музыку и произведения композиторов более позднего времени. Сначала Юля спела концертную арию Мендельсона «In felice» («Несчастная»), которая органично вылилась в увертюру к опере Россини «Сорока-воровка», качественно сыгранной РНО. Затем Лежнева представила финальную арию Елены из оперы Россини «Дева озера», успешно завершив первое отделение концерта.



Юлия Лежнева

Второе отделение началось с исполнения РНО Адажиетто из Пятой Симфонии Малера. Создана атмосфера красоты и одухотворенности, которую продолжила Лежнева глубоким и трогательным произведением Шуберта «Ave Maria». Да, это была ее музыка, которую она пела красиво и самозабвенно. Затем зазвучала ария из Большой мессы Моцарта, за ней последовали Финальная сцена и Рондо Зельмиры из одноименной оперы Россини. Это было сотворчество композиторов, музыкантов под руководством Михаила Шехтмана и Лежневой. которое захватило слушателей, и они не хотели их отпускать. Шехтман, выходя на поклоны, бросил фразу: «Будет третье отделение».



Финал концерта

Оно тут же и последовало, Юля подготовила еще три арии: Констанцы из оперы Вивальди «Гризельда», Удовольствия из оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования» и Арбаче из третьего действия оперы Броски «Артаксеркс». Только после этой удивительной барочной тройчатки публика неохотно начала покидать зал.

Концерт закрытия XI Большого фестиваля Российского национального оркестра можно без преувеличения назвать шедевром и по программе, и по ее исполнению. Звучала музыка только русских композиторов - Александра Глазунова, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. На сцене зала им. П. Чайковского прославленный РНО под управлением мага и волшебника Михаила Плетнева и солисты французский пианист Люка Дебарг и трубач Владислав Лаврик.



Михаил Плетнев

Начали с сюиты Глазунова «Шопениана». Композитор взял несколько фортепианных пьес Ф. Шопена, оркестровал их и объединил в единый цикл в 1892 г., проявив высочайшее мастерство оркестрового письма. Пьесы польского гения, не утратив своей самобытности, обогатились массой оркестровых красок, в чем мы могли убедиться, прослушав в концерте три пьесы «Полонез», «Вальс» и «Тарантеллу». Особенно захватил «Вальс» - своей лиричностью, одухотворенностью, загадочностью и даже фантастичностью. А балет «Шопениана», поставленный выдающимся хореографом Михаилом Фокиным в 1907 г. на основе сюиты «Шопениана» Глазунова, до сегодняшнего дня украшает балетные сцены в России и за рубежом.



Люка Дебарг

Свой Первый фортепианный концерт Дмитрий Шостакович писал в 1933 г. , его премьера состоялась 15 октября 1933 г. в Большом зале Ленинградской филармонии. Дирижировал Фриц Штидри. Солировал сам автор. Слушатели были поражены новизной и экстравагантностью музыки Шостаковича. Слышались цитаты из Гайдна и Бетховена, но не в привычном соседстве с классикой, а с легким жанром: опереттой, джазом, галопом, уличным шлягером… К тому же более чем непривычным был дуэт трубы и фортепиано, который шел в сопровождении струнных. Новое сочинение Шостаковича сразу полюбилось исполнителями, и сегодня оно считается одним из самых исполняемых инструментальных концертов прошлого столетия. Концерт блистательно и с огромным удовольствием сыграли РНО, безупречный трубач Владислав Лаврик и молодой французский пианист Люка Дебарг (открытие XV Международного конкурса им. Чайковского). На сцене царил праздник совместного музицирования, который не мог не захлестнуть переполненный зал.



Владислав Лаврик, Люка Дебарг и оркестр РНО п/у Михаила Плетнева

Вечер завершили «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Это последнее оркестровое произведение композитора, законченное за три года до его смерти и подытожившее его творческий путь. Создавалось оно в очень трудное время и на чужбине. Сергею Васильевичу с женой в 1939 году за десять дней до начала Второй мировой войны удалось покинуть Европу и поселиться в Америке. Крупное симфоническое произведение было написано за очень короткий срок. Рахманинов посвятил его Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Юджину Орманди. В их исполнении и состоялась 3 января 1941 года мировая премьера «Симфонических танцев» Рахманинова. В Москве же сочинение впервые услышали 25 ноября 1943 г. (дирижировал Николай Голованов) уже после смерти композитора, скончавшегося 23 марта 1943 году, в Беверли-Хиллс в Калифорнии. В «Симфонические танцы» Сергей Рахманинов вложил всю свою душу, всю боль и страдания, что выпали на долю человечества в годы страшной войны. Трагическими их сыграли и на фестивале, посвятив памяти великого русского композитора, пианиста и дирижера.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Ирина ШЫМЧАК