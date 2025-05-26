Юлия Савичева: Для меня сейчас только рок!

Живой концерт Юлии Савичевой в рамках шоу «Мурзилки Live» прошел в необычной локации – в открытой мультиформатной студии ГПМ Радио на станции метро «Деловой центр». Певица устроила для слушателей и зрителей музыкальное путешествие по своим хитам – от ранних песен до нового поп-рок-звучания.



Юлия Савичева дала концерт в открытой студии в метро

«Как я рада быть здесь – какая классная студия! Сколько людей – ребята, всем привет! У нас сегодня два события: 90 лет метро и мой новый альбом "9"! Давайте качнем метрополитен?» – предложила Савичева.

С первых аккордов рок-версии «Самолeтов» стало ясно – это не та Савичева, которую знали по хиту «Москва – Владивосток». 2025 год для нее особенный: 20 лет назад вышел дебютный альбом «Высоко», а теперь – девятая по счету пластинка.

«Цифра 9 в нумерологии – завершение этапа и начало нового, – объяснила Юля, перебирая струны гитары. – Для меня сейчас только рок! Хотя я понимаю, что у меня разная аудитория. Кто-то любит меня за танцевальные хиты, кто-то – за «Корабли». Но сейчас я наконец делаю то, что действительно хочу».

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Сейчас в ее сердце только рок

Сюрпризом стало исполнение дуэта «Каплями» с участником группы Tritia. Завершила концерт Савичева проникновенной композицией «Утро на заре».

Впереди у нее – насыщенное лето, призналась певица: VK Fest в Челябинске (14 июня), Сириусе (21 июня) и Казани (29 июня), концерты в Турции, а под занавес сезона – грандиозное «МТС live лето» в Лужниках. Осенью Юля пообещала сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге с программой из нового альбома.

«Метро – это мое детство, мое сердце, – призналась певица на прощание. – И как здорово, что сегодня здесь звучит рок!»