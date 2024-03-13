Юлия Савичева вспомнила себя «Девочкой» с помощью ИИ

Режиссер - Регина Шестаева. Для клипа Юлия Савичева предоставляла свои архивы, фотосессии и детские фотографии, которые затем обрабатывались при помощи искусственного интеллекта.
«Хотелось передать состояние песни, мои внутренние ощущения: как в детстве хотела стать артисткой, как любила закапывать клады в песок, качаться на качелях, как воплощались мои мечты и желания, как я приходила в гармонию с собой уже в осознанном возрасте. Ведь становясь взрослыми мы зачастую забываем о том, что нужно постоянно быть в контакте со своим внутренним ребенком, любовь к себе выражается именно в гармонии со всеми своими сторонами как темными, так и светлыми. Да, многие комплексы и неуверенность в себе родом из детства и если не прорабатывать этого, мы в конце концов теряем себя. Внутри нас вселенная, которую в кульминации видео дарю я в обличии ребенка самой себе», - призналась Юлия Савичева.
Премьера сингла «Девочка» состоялась 16 февраля. 22 марта выйдет ее новый альбом «Под кожей».
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