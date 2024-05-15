Юлия Савичева порассуждала о пластических операциях в клипе «Девочка»

В клипе Константина Черепкова показан один день из жизни обычной девушки, которая, страдая от анорексии, одиночества и комплексов, уродует себя в итоге пластической операцией.

«Этот клип и моя история тоже, - заявила Юлия Савичева. - Я знаю, что такое анорексия, желание понравиться, граничащее с безумием. Я понимаю, почему многие ложатся под нож хирурга – социальные сети навязывают нам стандарты красоты и некоторым некомфортно им не соответствовать. Когда вокруг все молоды и идеальны, мы начинаем искать недостатки в себе и сомневаться в своей привлекательности».



Юлия Савичева

В видеоролике совмещены параллельные линии – героиня и сама певица. Как отмечает пресс-служба Юлии Савичевой, одна уверена, что её жизнь изменится, если она решится на пластику, другая не идёт на поводу у общества, а слушает своё сердце. Каждая делает свой выбор.

Ранее состоялась премьера клипа Юлии Савичевой «Девочка», созданного с помощью искусственного интеллекта.