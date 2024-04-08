Люся Чеботина призналась, что любит дарить подарки

Пять часов подряд в студии «Авторадио» звучали в живом исполнении хиты топовых артистов. Поздравить радиостанцию с днем рождения и помочь ей раздать подарки слушателям пришли Люся Чеботина, Юлия Савичева, Владимир Пресняков, Galibri&Mavik, Burito, Хабиб, Юлианна Караулова, Доминик Джокер, 5sta Family, Стас Пьеха.

«Ой какая ты», «Федерико Феллини», «Все нормально», «Плакал Голливуд» и другие хиты приносили слушателям деньги, удачу, позитив – в рамках марафона разыгрывали призы игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». Слушатели, установившие на телефон вместо гудков гимн «Авторадио», следили за эфиром и ждали звонка от ведущих, чтобы назвать только что прозвучавшую песню.

«Я одним из первых появился на «Авторадио», – отметил свою долгую дружбу с радиостанцией Владимир Пресняков. – Здесь чувствуется семейственность, которая распространяется и на тебя. Осознание того, что ты часть этой семьи – кайф».



Для Владимира Преснякова «Авторадио» - это семья

На марафоне Пресняков спел в прямом эфире хиты «У тебя есть я» и «Все нормально у хулигана» и помог получить денежный приз одному из слушателей радиостанции.

«Хочу, чтобы вы звучали во всех уголках нашего всего земного шара, допустим, в Никарагуа. Когда ты идешь в джунгли, включаешь какой-нибудь радиоприемник, и вдруг играет «Авторадио», – пожелал артист команде радиостанции. – И чтобы оно играло всегда, потому что вы дарите позитив, классные, очень семейные и добрые эмоции. Будьте счастливы! С днем рождения!»

Юлия Савичева в образе рок-дивы исполнила на марафоне «От его голоса» и «Желтое такси», а за кулисами марафона рассказала о новой песне «Девочка» из альбома «Под кожей». Клип на этот трек появится уже в конце апреля, сообщила певица.



Юлия Савичева появилась в образе рок-дивы

«Столько отзывов от женщин, девочек, бабушек насчет этой песни, говорят спасибо за нее. Снимают видео какие-то, комплименты пишут в соцсетях. В общем, скоро выйдет и клип. Он про людей, которые не уверены в себе и что-то переделывают во внешности. На самом деле переделать надо не внешность, а голову свою и мысли неправильные по отношению к себе и к миру», – высказалась Савичева.

Люся Чеботина появилась на марафоне в момент розыгрыша внедорожника и устроила настоящий мини-концерт. Только на седьмом хите, спетом артисткой, определился счастливчик, который получит авто от «Авторадио». Подфартило с подачи Люси жителю Мончегорска Мурманской области, приз ему принес «Аэроэкспресс» Чеботиной.



Хит Чеботиной помог выиграть внедорожник

«Я люблю дарить подарки, я же Телец, – призналась Люся. – Обожаю сам процесс – придумать идею, реализовать, а потом вручить человеку подарок и увидеть его эмоции, как он счастлив. Это самый сладкий момент, Тельцы меня поймут».