The Hatters объявили о треке «Цианид» и рассказали о философском отношении к премиям

Группа The Hatters, которой в этом году исполнилось 10 лет, выступила в прямом эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Музыканты исполнили несколько треков: открыли «Русским сердцем», завершили хитом «Я делаю шаг», а между ними прозвучали «Город поет» (OST «Пророк. История Александра Пушкина»), «Где-то там» (feat. Tritia), «Просто проваливай» и «Танцы».



Солист Юрий Музыченко рассказал, как группа создавалась буквально «на пару месяцев» – подзаработать денег. Первые концерты были бесплатными, планов на долгую карьеру не было. Однако в первые же месяцы все пошло не по плану – и это вылилось в целое десятилетие.

«Задачи, поставленные в самом начале, перевыполнены. Мы зарабатываем деньги, занимаясь любимым делом. Между прочим, по диплому – все честно. Ну мы же артисты эстрадного театра, прямо так написано в дипломе».

К юбилею группа выпустила виниловую пластинку «Полная шляпа» тиражом 2000 экземпляров – она разошлась сразу после выхода. Многие поклонники, купившие диск, оказались без проигрывателя и тут же в общих чатах стали советовать друг другу подходящие модели. Сам Юрий признался, что в коллективе принято дарить пластинки на дни рождения, и у всех уже накопились «огромные пачки винилов».



В июне выйдет новый трек «Цианид» – задумчивая, по словам Юрия, жалостливая к себе композиция с четырьмя красивыми аккордами. Музыкант приоткрыл содержание.

«Вот вам тизер – «отравляют мысли, как цианид». Понимаете, мы же не берем откуда-то, мы в себе ищем. Мы любим себя пожалеть. Вот такую песню написали».

Юбилейный тур по России завершается: в ближайших планах – Волгоград, Тюмень, Красноярск, Ижевск, Минск (29 мая уже sold out) и Калининград. Осенью – четыре больших сольника в «Ледовом дворцк» в Петербурге (16–17 октября) и на «ВТБ Арена в Москве (27–28 октября). Логику летней паузы между туром и осенними шоу солист описал так:

«Мы весной выезжаем, едем по стране, нарабатываем вот это – наши мышцы, мясо вокруг костяка этой новой программы. Она настаивается. Летом мы добавляем что-то еще новое, появится еще парочка новых песен, и вот под конец года, как завершение, грубо говоря, это такие отчетные концерты перед столичными зрителями».

Фирменным курьезом выступления стал разговор о райдере. Организаторы концертов The Hatters давно удивляются одному пункту – носкам. Объяснение простое: четверо музыкантов ежедневно по два часа носятся по сцене. Стирать каждый день – вещи придут в негодность, а возить гору носков с собой – неудобно. Проще попросить организаторов докупить несколько пар.

Группа также номинирована на «Муз-ТВ 2026» в категории «Лучшая группа». На «Авторадио» Юрий прокомментировал, почему заранее смирился с любым результатом.

«Вы знаете, чтобы не расстраиваться, мы не отслеживаем соперников. Понимаете, в чем дело? Если бы это были спортивные соревнования: вот конкретного числа собираются артисты, выстрел – мы бежим. Тогда есть смысл переживать и стараться. А сейчас уже все случилось. Они там сами что-то решают. Если ничего не можешь изменить – ну что уже переживать?»