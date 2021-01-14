The Hatters угорели в бане под «Shoot me»

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Группа The Hatters выпустила клип на песню «Shoot me», в котором ползает черепаха со стразами, а Юрий Музыченко хочет быть застреленным в собственном бассейне (смотреть клип).

Режиссер клипа Анна Козлова создала угарное действо в бане с бассейном где-то в дачном коттедже. Тут ползают черепахи со стразами, Музыченко появляется в золотых трусах, из которых вываливаются пачки денег, текст песни копирует тексты Моргенштерна, а париться необходимо только в меховой шапке.

«По традиции перед Новым годом мы крепко угорели в бане.⁣⁣ Делали из денег фарш, наклеивали стразы на черепашку, сидели в парилке в шубах и …»

The Hatters
The Hatters

«Shoot me» - заглавная песня макси-сингла, вышедшего 13 ноября на мейджоре Warner Music Russia.

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