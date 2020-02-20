The Hatters показали тропические приключения

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Группа The Hatters показала клип на песню «Последний герой», заглавную композицию нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» (смотреть клип).

«Сегодня утром пограничный катер филиппинских вооружённых сил обнаружил дрейфующую лодку с человеком на борту. Как сообщается, им оказался гражданин РФ Юрий Музыченко: он жив и доставлен на берег. Врачи диагностировали у любящего выпить музыканта обезвоживание».

Это цитата из нового клипа петербургской группы The Hatters на песню «Последний герой», релиз которого состоялся в сети 20 февраля. Трек стал заглавной композицией нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звёзд», которое выходит на канале ТВ-3 каждую субботу в 19:00.

По сюжету клипа вокалист The Hatters Юрий Музыченко оказывается на далёком тропическом острове и попадает в самый эпицентр экстремальных приключений в джунглях, которые сопровождает энергичная музыкальная смесь поп-рока и цыганской музыки. Съёмки клипа с участием всех музыкантов группы прошли на Филиппинах – в тех самых местах, где в эти дни сражались за выживание и победу участники телешоу.

The Hatters
The Hatters

Шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» стартовало на ТВ-3 8 февраля. Две команды участников, по 8 человек в каждой, вдали от родных и близких, лишённые даже минимального комфорта, без телефонов, расчёсок, кроватей и зеркал будут на протяжении 39 дней выживать, добывать себе еду и избавляться от самых слабых или, наоборот, опасных соплеменников в борьбе за звание «Последнего героя». Ведущая шоу – актриса Яна Троянова. В состав команды звёзд вошли актрисы Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко и Наталья Бардо, а также Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, спортсмен Алексей Воевода и блогер Давидыч.

Группа The Hatters была основана в 2016 году Юрием Музыченко и Павлом Личадеевым. Стремительно завоёвывая российский музыкальный олимп, группа также набирает популярность в Европе. Коллектив находится в составе Little Big Family, и каждая новая композиция группы – это новый музыкальный эксперимент. Уже который год группа собирает стадионы своих поклонников и делает каждое шоу незабываемым.

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