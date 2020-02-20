The Hatters показали тропические приключения

«Сегодня утром пограничный катер филиппинских вооружённых сил обнаружил дрейфующую лодку с человеком на борту. Как сообщается, им оказался гражданин РФ Юрий Музыченко: он жив и доставлен на берег. Врачи диагностировали у любящего выпить музыканта обезвоживание».

Это цитата из нового клипа петербургской группы The Hatters на песню «Последний герой», релиз которого состоялся в сети 20 февраля. Трек стал заглавной композицией нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звёзд», которое выходит на канале ТВ-3 каждую субботу в 19:00.

По сюжету клипа вокалист The Hatters Юрий Музыченко оказывается на далёком тропическом острове и попадает в самый эпицентр экстремальных приключений в джунглях, которые сопровождает энергичная музыкальная смесь поп-рока и цыганской музыки. Съёмки клипа с участием всех музыкантов группы прошли на Филиппинах – в тех самых местах, где в эти дни сражались за выживание и победу участники телешоу.



The Hatters

Шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» стартовало на ТВ-3 8 февраля. Две команды участников, по 8 человек в каждой, вдали от родных и близких, лишённые даже минимального комфорта, без телефонов, расчёсок, кроватей и зеркал будут на протяжении 39 дней выживать, добывать себе еду и избавляться от самых слабых или, наоборот, опасных соплеменников в борьбе за звание «Последнего героя». Ведущая шоу – актриса Яна Троянова. В состав команды звёзд вошли актрисы Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко и Наталья Бардо, а также Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, спортсмен Алексей Воевода и блогер Давидыч.

Группа The Hatters была основана в 2016 году Юрием Музыченко и Павлом Личадеевым. Стремительно завоёвывая российский музыкальный олимп, группа также набирает популярность в Европе. Коллектив находится в составе Little Big Family, и каждая новая композиция группы – это новый музыкальный эксперимент. Уже который год группа собирает стадионы своих поклонников и делает каждое шоу незабываемым.