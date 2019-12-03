The Hatters спел о нелегкой судьбе Деда Мороза

В песне идет речь про главного героя новогодних праздников, единственного человека, работающего по графику «сутки через год» — Деда Мороза, который прошел жесткий отбор, работает изо всех сил, а по вечерам грустит, однако свои слезы старательно прячет от всех.

— Так как наша группа — это в первую очередь угар и веселье, то и новогоднюю песню мы хотели сделать взрывную, чтобы она настраивала сразу всех на новогодний лад, — говорит солист коллектива Юрий Музыченко. — Идея следующая: Дед Мороз он рок-звезда, он олимпийский чемпион, который всего себя без остатка отдает людям, вкладывается в работу больше всех нас. И все это ради любви, ради того, чтобы в Деда Мороза продолжали верить все люди на нашей планете. Наша песня о том, что нужно верить в Деда Мороза, а еще всегда важно верить в своих близких.



The Hatters

Intermedia напоминает: осенью стартовали гастроли группы в поддержку нового альбома «Forte&Piano». В рамках тура 7 декабря 2019 года Hatters выступят на московской «ЦСКА Арене», а 14 декабря — в петербургском СК «Юбилейный». В 2020 тур продолжится выступлениями в городах России, а весной группа отправится в Европу.