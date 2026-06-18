Джон Бон Джови восстановил голос

Bon Jovi наконец получил хорошие новости о своем голосе. Джон Бон Джови официально сообщил, что вокал полностью восстановлен после сложной операции на связках.



Bon Jovi

В интервью журналу People Джон Бон Джови заявил, что голосовые связки полностью вернулись в норму после хирургического вмешательства, проведенного четыре года назад.

«Я полностью восстановился. Это заняло больше времени, чем я ожидал, но всё должно было быть сделано правильно. Мы никогда не теряли веры».

Напомним, проблемы с вокальным аппаратом возникли у фронтмена Bon Jovi несколько лет назад: врачи диагностировали атрофию связок, вызванную возрастными процессами. Для певца этот диагноз стал серьёзным ударом. Однако уже в 2024 году, через два года после операции, он начал потихоньку возвращаться на сцену.