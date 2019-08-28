Джон Бон Джови сообщил название нового альбома

Новый альбом Джона Бон Джови будет называться Bon Jovi: 2020.

"Это ведь год выборов, почему бы и нет?", - пояснил рокер из Нью-Джерси.



Джон Бон Джови

Есть еще одно объяснение названия. В отличие от предыдущего альбома This House Is Not For Sale (2016), посвященного личным переживаниям, эта пластинка затрагивает "социально значимые" темы. Например, на ней будут песни о ветеранах с посттравматическим синдромом и о недавних массовых расстрелах в Огайо и Техасе.

Runaway to Paradise Mediterranean Cruise – музыкальный фестиваль на борту лайнера, который вышел 26 августа из Барселоны и направляется в Пальму. Изначально предполагалось, что Бон Джови будет выступать на основной сцене, но из-за угрозы шторма концерт пришлось перенести в Stardust Theatre.