Леонид Агутин выпустил ностальгический альбом «Н.В.Л.»

В альбом вошло 10 песен, в том числе премьерный дуэт с женой Анжеликой Варум, и песни из сериала «Зачарованные» и фильма «Совсем ошалели».

«Друзья мои, привет! Сегодня вышел в свет альбом «Н.В.Л.» — Надежда, Вера и Любовь. Я абсолютно горд этой работой и люблю каждую песню. Думаю, что там нет ни одной лишней ноты, ни одного лишнего слова. Альбом родился как-то легко, органично — просто появился, и всё. В течение года — а это недолго — мы работали над ним с музыкантами, с группой музыкантов, звукорежиссёров, и я рад, что теперь он вот такой вот есть. И что вы имеете возможность его послушать, потому что ради этого, в общем-то, всё и затевалось. Будьте, пожалуйста, счастливы. Мира нам всем и добра. И спасибо вам, друзья!», - представил альбом Леонид Агутин.

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Леонид Агутин

На Яндекс Музыке вышла делюкс-версия альбома, причем артист не стал комментировать каждую песню, как обычно бывает, а сопроводил каждую песню сопутствующим ей стихотворением.

«Вдохновителем альбома, как всегда, являлась сама жизнь, - наши эмоции, наши радости и печали, горести и отчаяния, светлые надежды, вера в прекрасное и счастливое очарование любви. И все это между жизнью и смертью в обычной человеческой реальности», - обобщил артист.