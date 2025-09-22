Умерла мама Леонида Агутина

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил, - написал артист в соцсетях. – Ангел мой хранитель. Моё море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слёзы счастья. Моё великое терпение и вселенская любовь. Моё лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай».
Людмила Леонидовна Агутина (Школьникова) родилась 20 июля 1940 года. 45 лет проработала учителем, преподавала в младших классах в московских школах №863 и №791.Заслуженный учитель Российской Федерации. Вышла замуж за музыканта Николая Агутина, в 1968 году у них родился сын Леонид, названный в честь дедушки по материнской линии. Когда Лёне было 14 лет, родители развелись. Впоследствии Людмила Леонидовна вышла замуж за врача Николая Бабенко. В 1998 году Людмила Агутина выпустила книгу «Мой сын Леонид Агутин».