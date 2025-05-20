Леонид Агутин пишет песни на заказ

«Оля, Вера, Надежда, Любовь. В предыдущей пластинке была песня «Марина». У меня еще есть песня «Анастасия». Я очень люблю писать женские имена. Мне очень нравится. Обычно это заказ. Просьба написать песню про Анастасию. Мне очень нравится на заказ писать. Потому что есть конкретный повод. Я бы в жизни не написал песню про Марину. А заказ — это вызов. Не хочет ли жена, чтобы ее именем назвали песню? Про Марию у меня есть. А про Анжелик еще не думал», — рассказал Агутин.
С 1988 по 1993 год Агутин был женат на Светлане Белых. С 1994 по 1997 год состоял в отношениях с балериной Марией Воробьевой. С 2000 года музыкант женат на Анжелике Варум.
Комменты