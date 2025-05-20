Леонид Агутин пишет песни на заказ

Леонид Агутин спел про «Душу» Леонид Агутин выпустил новый сингл «Душа» (слушать песню). Певец рассказал в комментариях об истории ее создания.

Леонид Агутин спел песню о детстве «Пойдем домой» Певец Леонид Агутин выпустил премьеру сингла и клипа «Пойдем домой» (смотреть клип). Это сингл из грядущего альбома «Н.В.Л.», релиз которого запланирован на май 2025 года. Это уже...

Леонид Агутин выпустил джазовую «Колыбельную» Леонид Агутин выпустил необычный для себя трек и клип «Колыбельная» (смотреть клип). Клип на джазовую композицию снят в рамках проекта VK «10x10» — увидеть его можно эксклюзивно в VK...

Леонид Агутин выпустил концерт в «ВТБ Арене» на видео Леонид Агутин выложил видеоверсию своего концерта на «ВТБ Арене» 29 июля 2023 года (смотреть... В большом летнем концерте Агутина, приуроченном к его 55-летию, вместе с группой «Эсперанто» и...