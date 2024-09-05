Леонид Агутин удивился, что слова его песен кто-то помнит

Вторую неделю на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на глазах посетителей создаются популярные радиошоу. По вечерам в Открытой студии ГПМ Радио выходит в эфир шоу «Мурзилки Live», ставшее концертной площадкой для звезд. 4 сентября в гости к «Мурзилкам» пришел заслуженный артист России Леонид Агутин с командой молодых талантов, финалистов конкурса ДАР. Будущие звезды участвовали в живом концерте наравне с мэтром.

«ДАР – детский автор России, – объяснил Агутин. – В прошлом году в первый раз прошел этот конкурс. Было большое жюри – я, Анжелика Варум, Сосо Павлиашвили, Нюша, Юрий Костин, Сергей Балдин. Мы собрали по всей стране талантливых ребят в возрасте от 13 до 19 лет, которые сочиняют и поют свои песни. И они, скажу честно, удивили. Ребята мыслят интересно, шлягерно, грамотно. Мы остались довольны и решили продолжать конкурс».



Леонид Агутин представил победителей конкурса ДАР

Леонид Агутин открыл концерт песней «Я тебя не вижу» и продолжил новыми хитами из альбома «Все не зря». Зрители у окон студии подпевали артисту.

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«Альбом вышел несколько месяцев назад, а кто-то уже помнит слова, – удивился он. – Надеюсь, никто не заметил, но одну строчку я все-таки забыл».



Мэтр исполнил свои хиты в эфире

Каждого из финалистов ДАР Леонид Агутин представил слушателям «Авторадио». Вот эти имена – победители первого конкурса Егор Блинов и Ксения Кушнер, финалисты Алим Фазаилов, Дарья Матиевич, Олеся Казаченко. Все они спели свои песни в эфире «Авторадио», первым вышел к микрофону Егор Блинов.

«Егор меня просто покорил, как председателя жюри, своей музыкальной грамотностью, интересом, международным музыкальным мышлением», – похвалил Егора Леонид Агутин.