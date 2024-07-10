Стало известно, какую музыку россияне предпочитают под шашлыки

В числе исполнителей, чья музыка придает мясу особый вкус, оказались Леонид Агутин, Anna Asti и группа «Король и Шут».

О том, что летний отдых нельзя проводить без музыки, заявили 37% респондентов. 46% от этой доли включают радио, еще 33% составляют отдельный плейлист. 55% опрошенных ставит треки «под настроение», еще 22% пытаются учесть музыкальные предпочтения присутствующих. 5% и вовсе сопровождают процесс готовки подкастами.

Любимыми жанрами для жарки мяса стали поп- (56%) и рок-музыка (28%). Электроника расположилась на третьем месте — ее упомянули 18% опрошенных. Следом расположились хип-хоп (16%), шансон (15%), классика (6%), джаз (5%), фолк (4,8%), альтернатива (4,7%) и метал (3,9%).

Вопрос о любимом музыканте для шашлыков поставил в тупик 38% опрошенных. Еще 16% подчеркнули, что предпочитают слушать музыку разных исполнителей, но больше половины из них (9%) отметили, что в этих плейлистах всегда появляется музыка Леонида Агутина. Также назывались такие имена, как Anna Asti, Михаил Круг, Александр Розенбаум, а также группы «Король и Шут», «Кино», «Руки Вверх!» и «Нэнси».

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Леонид Агутин

Исследование также установило, что 19% респондентов регулярно выбираются на шашлыки — от 3 до 4 раз в месяц. Еще 23% выбираются пожарить мясо на природе дважды в месяц. Подавляющее большинство (45%) тем не менее предпочитает выезжать на шашлыки только раз в месяц, сообщили в пресс-службе стриминга.

Участие в исследовании приняли 1300 респондентов из 16 регионов России.