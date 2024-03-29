Леонид Агутин выпустил новый альбом «Все не зря» к юбилею «Босоногого мальчика»

В 16-й по счету студийный альбом вошли 12 песен, среди которых саундтрек к фильму Сарика Андреасяна «Онегин» «Мне 225 лет» и совместная работа «Понты» с Гошей Куценко, Михаилом Полицеймако и Александром Гутиным. Релиз Леонид Агутин осуществил вместе с «МТС лейблом».

Дата релиза выбрана не случайно: 30 лет назад вышел первый студийный лонгплей Леонида Агутина «Босоногий мальчик», и «Всё не зря» увидел свет в годовщину того релиза. Агутин не стал раскрывать смысл своих новых песен. Он считает, что слушатели сделают выводы сами.



Леонид Агутин

Диск Леонид Агутин готовил 9 месяцев, с его слов.