Леонид Агутин свободен от «Понтов»

Видео с участием Леонида Агутина, Гоши Куценко, Михаила Полицеймако и Александра Гутина режиссёра-мультипликатора Дениса Кузьмина повествует историю участников популярной группы The Beatlon, отправляющейся на гастроли из Москвы в Сочи. Принарядившись в дорогом бутике, они выходят на сцену в дизайнерских костюмах, чем вызывают гнев публики и вынуждены бежать на необитаемый остров на катере (по дороге скормив обновки акуле).Песня «Понты» вошла в последний альбом Агутина «Всё не зря», релиз которого состоялся в марте.



Леонид Агутин