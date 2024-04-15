Алла Пугачева отметила 75-летие двумя новыми песнями

Сначала вышла песня «Я плачу» авторства Леонида Агутина. Песня была написана более пяти лет назад и предназначалась для исполнения на юбилейном концерте в честь 50-летия Агутина. Концерт состоялся 8 ноября 2018 года в СК «Олимпийский», но Алла Борисовна на нём не выступила. Теперь «Я плачу» (ударение на первый слог) стала доступна на основных музыкальных сервисах.

И сегодня, в день юбилея, вышла еще одна новая песня «Жизнь слишком хороша». Музыку к композиции написал Андрей Ступкевич, слова — Юлия Старостина.

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить. Я так и не смогла тебя разлюбить. Мы вместе навсегда, нам надо понять: жизнь слишком хороша, чтобы страдать»,— поет Алла Пугачева.



Алла Пугачева

Кристина Орбакайте обратилась к Алле Пугачевой с публичными поздравлениями. В соцсетях артистка разместила свои архивные фотографии с матерью, которая отмечает 75-летие. Комментарии к посту Кристина Орбакайте закрыла.

«Алла будет петь... С днем рождения, мама», - написала Кристина.