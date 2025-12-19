Алла Пугачева призвала «Давай просто жить»

Голос, который умеет говорить за тысячи, чувствовать за миллионы, любить и страдать так, как умеет только она. Алла Пугачёва открывает перед слушателем свои внутренние миры: нежность, тревогу, силу, и ту самую искренность, которую невозможно сыграть.

Песни - это исповедь. Каждая композиция - как письмо без адреса, как сцена без кулис. Здесь нет масок, нет декораций - только голос, музыка и правда. От первых аккордов до последней паузы - это путешествие по самым тонким струнам души.



Алла Пугачева

Музыка и слова: Алексей Малахов