Против Филиппа Киркорова призвали возбудить уголовное дело

Песню «Хобби» написал Дима Лорен.







«Когда у нас родилась идея дуэта, я написала Диме, что нет песни, где юная девушка обращается к более опытному и старшему другу, который испытал немало боли, предательства и разочарований в жизни, но несмотря ни на что сохранил в себе свет, любовь, красоту и веру в лучшее. Через три дня Дима присылает демо «Хобби», прослушав которое у меня были мурашки. Мы отправили песню Филиппу и уже при первой возможности встретились в студии. Когда нервы уже на