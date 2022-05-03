Филиппа Киркорова обвинили в святотатстве

Поводом для обвинения шоумена в святотатстве послужило концертное видео Киркорова на недавних выступлениях в Кремле, в котором тот наступает ногами на изображение креста.

Как отметил отец Игнатов в своем блоге в Telegram, действия артиста нарушают 73 правило Шестого Вселенского Собора и российское законодательство.

Самовлюблённый богохульник (не желаю здесь даже называть его имени) на своем кощунственном концерте откровенно попирал Знамя нашей (всех христиан мира) Победы своими ножищами не по неведению, а по своему злому умыслу зная, что творит.





Когда-то он, на словах, относил себя к числу верующих, однако за такое святотатство Шестой Вселенский Собор повелевает таковых отлучать от Церкви, а значит, если не раскается, то и от христианского погребения. Считаю, что пришла пора рассмотреть этот вопрос со всей серьезностью и на самом высоком уровне. Дабы и другим подобным этому богохульнику не повадно было в России глумиться над тем, что для всех верующих русских людей является великой святыней, которую они не снимая носят на своей груди у самого сердца.

Что касается юридической ответственности, то за оскорбление религиозных чувств верующих в нашей стране с недавних пор согласно статье 148 УК РФ уголовно наказываются за любые публичные действия, которые производятся с целью оскорбить чувства верующих и отражают открытое неуважение к обществу. Под такие действия подпадают высмеивание религиозных норм и канонов, или публично выражаемое неуважение к человеку из-за его религиозных убеждений.

Тем более, что данное злодеяние было продемонстрировано публично, как неуважение не только к верующим России, но и к обществу в целом. Особенно в нынешнее время, когда за наши традиционные ценности, в том числе и христианские защищая страну от нацизма, сатанизма и прочей нечисти воины России - защитники нашего Отечества получают тяжелые ранения и отдают свои молодые жизни в спецоперации на Донбаcсе, тут в тылу позволять такие шоу и глумления, считаю преступлением и перед Богом и перед ранеными солдатами и офицерами и перед памятью убитых бойцов нашей Армии.

Предлагаю своим подписчикам написать своё соответствующее заявление по этому оскорбительному святотатству в Следственный комитет РФ и Прокуратуру РФ. Пусть там дадут этому злодеянию свою оценку».