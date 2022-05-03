Филиппа Киркорова обвинили в святотатстве

Поводом для обвинения шоумена в святотатстве послужило концертное видео Киркорова на недавних выступлениях в Кремле, в котором тот наступает ногами на изображение креста.
Как отметил отец Игнатов в своем блоге в Telegram, действия артиста нарушают 73 правило Шестого Вселенского Собора и российское законодательство.
«Этим 73 правилам категорически запрещается даже изображение Креста под ногами: «дабы знамение победы нашея не было оскорбляемо попиранием ходящих». В этом правиле указывается и причина такого благоговейного почитания: «так как Крест Животворящий явил нам спасение, то подобает нам всякое тщание употребляти, да будет воздаваема подобающая честь тому, через что мы спасены от древнего грехопадения».
Самовлюблённый богохульник (не желаю здесь даже называть его имени) на своем кощунственном концерте откровенно попирал Знамя нашей (всех христиан мира) Победы своими ножищами не по неведению, а по своему злому умыслу зная, что творит.
Когда-то он, на словах, относил себя к числу верующих, однако за такое святотатство Шестой Вселенский Собор повелевает таковых отлучать от Церкви, а значит, если не раскается, то и от христианского погребения. Считаю, что пришла пора рассмотреть этот вопрос со всей серьезностью и на самом высоком уровне. Дабы и другим подобным этому богохульнику не повадно было в России глумиться над тем, что для всех верующих русских людей является великой святыней, которую они не снимая носят на своей груди у самого сердца.
Что касается юридической ответственности, то за оскорбление религиозных чувств верующих в нашей стране с недавних пор согласно статье 148 УК РФ уголовно наказываются за любые публичные действия, которые производятся с целью оскорбить чувства верующих и отражают открытое неуважение к обществу. Под такие действия подпадают высмеивание религиозных норм и канонов, или публично выражаемое неуважение к человеку из-за его религиозных убеждений.
Тем более, что данное злодеяние было продемонстрировано публично, как неуважение не только к верующим России, но и к обществу в целом. Особенно в нынешнее время, когда за наши традиционные ценности, в том числе и христианские защищая страну от нацизма, сатанизма и прочей нечисти воины России - защитники нашего Отечества получают тяжелые ранения и отдают свои молодые жизни в спецоперации на Донбаcсе, тут в тылу позволять такие шоу и глумления, считаю преступлением и перед Богом и перед ранеными солдатами и офицерами и перед памятью убитых бойцов нашей Армии.
Предлагаю своим подписчикам написать своё соответствующее заявление по этому оскорбительному святотатству в Следственный комитет РФ и Прокуратуру РФ. Пусть там дадут этому злодеянию свою оценку».
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