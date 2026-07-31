Филипп Киркоров сходит с ума от «Луизы»

Авторы песни - Сергей Ревтов, Михаил Гуцериев. «Луиза» — классическая эстрадная песня и новая лирическая баллада о внезапном чувстве, которое способно полностью лишить человека привычного самообладания.
«Красота твоя, Луиза, манит / Как магнит иголку, снова тянет / Это ж надо было так влюбиться / Я схожу с ума, моя Луиза», - поет Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров — артист, уже более 30 лет носящий звание «короля российской эстрады». За годы карьеры он был награжден самыми престижными премиями: «Золотой граммофон», World Music Awards, Премия телеканала МУЗ-ТВ, Российская национальная музыкальная премия «Виктория», «Овация», «Песня года», «Кинотавр», латиноамериканская премия Fama.