Филипп Киркоров потребовал миллион от порочивших его изданий

«В Савеловский суд Москвы поступило исковое заявление Киркорова Филиппа Бедросовича к АО «Ньюс Медиа». Из искового заявления следует, что в принадлежащих АО «Ньюс-медиа» интернет-изданиях «Shot» и «Лайф» были синхронно опубликованы статьи о задолженности Киркорова Ф.Б. по оплате коммунальных услуг», — сообщили в пресс-службе суда.



Филипп Киркоров

Истец утверждает, отметили там, что данная информация не соответствует действительности и может быть направлена на создание его негативного образа в глазах зрителей, желающих посетить запланированные концерты артиста.

В пресс-службе сообщили, что певец просит признать опубликованные сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчика опубликовать опровержение и взыскать с "Shot" и "Лайфа" по 521 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 000 рублей.