Анна Плетнева сломала палец на выступлении

В разгар выступления, во время исполнения трека «Свежая вода», Плетневу закружил участник подтанцовки, после чего она не удержала равновесия и упала со сцены. Артистка тут же поднялась и как ни в чем не бывало продолжила петь на глазах у изумленной публики.



«Рок-н-ролл жив, а все думали, что умер», — подписала ролик, на котором запечатлен инцидент, сама Анна Плетнева.

Следом она опубликовала еще одно короткое видео, в котором показала травмы, полученные после падения. Певица уточнила, что происшествие никак не отразится на гастрольном графике — более того, она уже отправилась в следующий город.

«Ну что, дети мои, я уже в аэропорту и уже вылетаю опять на гастроли. Палец [левой руки] сломан, на ногах [тоже] ссадины. Но я очень счастлива, спасибо, что волнуетесь, всё хорошо!» — заверила солистка группы.