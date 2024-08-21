«Винтаж» захотел на «Патрики» с Павлом Дуровым

«Плохая девочка отечественного шоу-бизнеса Анна Плетнева представляет новый ироничный трек. Песню написал Алексей Романоф, а значит «Винтаж» возвращает легендарное звучание. Подарит ли самый популярный район Москвы Патрики нашей героине того, о ком она так долго мечтала?», - говорится в описании трека.

«Отвези меня на Патрики, отвези поскорей, я так хочу сейчас романтики, я так хочу от тебя детей, я буду твоей», - поет Анна Плетнева.

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Анна Плетнева

Певица опубликовала в соцсетях видео, в котором она поет строчки из новой песни: «Отвези меня на Патрики, я так хочу от тебя детей». В ролике артистка запечатлена с несколькими десятками детей в белых одеждах и с масками в виде фото Павла Дурова.

Плетнева подписала пост: «Посвящается только ему…». Стоит отметить, что у 47-летней экс-солистки группы «Лицей», выступающей сейчас в составе «Винтажа», есть трое детей — Варвара появилась на свет в первом браке артистки, а младшие Маруся и Кирилл родились в отношениях с бизнесменом Кириллом Сыровым. Однако Анна недавно признавалась, что задумывается о четвертом ребенке.