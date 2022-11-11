Dead Blonde и «Винтаж» объявили танцы «Без шансов»

Песня «Без шансов» – это танцевальный поп-боевик с узнаваемым стилем нулевых, в лучших традициях хитов группы «Винтаж». Неожиданная коллаборация соединила в себе чувственность текстов и голоса Анны и ностальгические мотивы под упругие ритмы треков Арины.

Текст песни девушки написали совместно, а за музыку отвечает муж и продюсер Dead Blonde – Давид GSPD. Трек станет одной из главной жемчужин новой пластинки Dead Blonde «Сплетница», которая выйдет 18 ноября.



Dead Blonde и Анна Плетнева

Презентация релиза назначена на 26 ноября в Питере и 4 декабря в Москве.