Dead Blonde и «Винтаж» объявили танцы «Без шансов»

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Группы Dead Blonde и «Винтаж» выпустили совместный сингл «Без шансов» в преддверии третьего альбома Dead Blonde (слушать песню).

Песня «Без шансов» – это танцевальный поп-боевик с узнаваемым стилем нулевых, в лучших традициях хитов группы «Винтаж». Неожиданная коллаборация соединила в себе чувственность текстов и голоса Анны и ностальгические мотивы под упругие ритмы треков Арины.

Текст песни девушки написали совместно, а за музыку отвечает муж и продюсер Dead Blonde – Давид GSPD. Трек станет одной из главной жемчужин новой пластинки Dead Blonde «Сплетница», которая выйдет 18 ноября.

Dead Blonde и Анна Плетнева
Dead Blonde и Анна Плетнева

Презентация релиза назначена на 26 ноября в Питере и 4 декабря в Москве.

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