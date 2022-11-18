Dead Blonde стала «Сплетницей»

Новый полноформатный релиз питерской поп-артистки – это взрывоопасная смесь жанров и эпох в дюжине треков. Четыре уже вышедших песни с альбома показали насколько умело и тонко Арина Dead Blonde и Давид GSPD умеют обращаться с музыкальным наследием России. Музыканты им вдохновляются («Всего лишь друг», «Не такая как все»), адаптируют под современные запросы (гипер-поп кавер на «Ту-ла-ла») и сотрудничают с ключевыми героями (дуэт с Анной Плетневой из «Винтажа» в «Без шансов»).

Треки с альбома продолжают ностальгический вектор, претендуя на звание новых поп-хитов. Новая работа, в отличие от первых двух бестселлеров, вдохновлена и фокусируется на клубной музыкальной культуре. Несколько треков так или иначе отсылают к ней, что делает «Сплетницу» отличным танцевальным релизом, который можно и нужно слушать нон-стоп.



Dead Blonde и Анна Плетнева

Обязательные приветы российской сцене рубежа веков разбавляет зубодробительный рейв-номер «Тело» при участии GSPD. В текстах сплошные любовные переживания, проблемы френдзоны, отсылки к эпохе гламура, а еще – песни, основанные на реальных событиях и фактах из жизни артистки («Сталкер», «Самолёт»).

Презентация альбома пройдет 26 ноября в Гигант Холле Санкт-Петербурга и 4 декабря в Московском ГлавClub.