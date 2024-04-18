Dead Blonde сделала «Адреналиновый укол» под водой

Любопытно, что режиссер ностальгического видео - Марьям Гаязова, младшая сестра братьев Гаязовых из дуэта Gayazovs Brothers.
Трек «Адреналиновый укол» стал финальным штрихом истории изменения простой девушки, выросшей в СССР. В клипе детально отображены сложные трансформационные моменты личности: биполярность, поиск себя и самоопределение в новом для девушки мире.
«Мы хотели показать сложный этап в жизни героини, ее биполярность и трудности в самоопределении, которые сводят с ума. Поэтому основные локации для клипа - огонь и вода. Под водой было сложно, но очень интересно снимать. Пока делали дубли - я научилась плавать. Что любопытно, клип снимала Марьям, младшая сестра братьев Гаязовых, это её первая работа», - отмечает Dead Blonde.
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