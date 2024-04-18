Dead Blonde сделала «Адреналиновый укол» под водой

Новый полноформатный релиз питерской поп-артистки – это взрывоопасная смесь жанров и эпох в дюжине треков. Четыре уже вышедших песни с альбома показали насколько умело и тонко Арина Dead Blonde и Давид GSPD умеют обращаться с музыкальным наследием России.