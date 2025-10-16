Mona выпустила клип на хит «Иордан»

После нескольких месяцев на вершинах чартов, трек «Иордан» наконец получил визуальное воплощение.

Режиссёром клипа стала арт-директор певицы - Саша Сахарная, работавшая с такими артистами как: Saluki, Pharaoh, Big Baby Tape, Элджей, Anikv, T-Fest и Хаски. В её интерпретации песня звучит как мантра, и выглядит как интимный обряд о внутреннем крещении и тихом бунте, сближении с природой и обнажении — буквально и метафорически.

Mona

Визуал построен на ритуальных образах и минимализме: холодный свет, акцентные цвета, обнажённая телесность и воздух, зритель не отвлекается ни на сюжет, ни на декорации.

Съёмки проходили в течение двух холодных суток на природе, клип не иллюстрирует текст, а развивает его в сторону новой мифологии.