Mona рассказала о дебютном альбоме и фите с Лолитой

Певица представила дебютный альбом «Дневник памяти» в шоу «Мурзилки Live», объяснив, что связывает недавно вышедший сборник с известным одноименным фильмом.

«Это дань кинокартине и всем историям любви, которые когда-либо нас затрагивали. Считаю фильм «Дневник памяти» примером настоящей любви. Возможно, несколько нервозный, но он того стоит, один из моих любимых», – сообщила она.



Mona выпустила недавно свой первый альбом

По словам певицы, в альбоме она собрала песни про отпускание прошлого, события и людей, которые были с ней в определенный период времени. Сейчас у нее новый этап, заявила Mona «Авторадио». На живом концерте в прямом радиоэфире она спела сразу несколько композиций из дебютного сборника и другие свои популярные треки. В live-версии прозвучали «Босая», «Бабочка», «Иордан», «Утопия», «Заплаканная», «Верю в любовь».



Живой концерт восходящей звезды прошел на «Авторадио»

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Всего же в LP вошли 13 треков, в том числе три громких фита: «Город дорог» с Macan, «Бабочка» с Гио Пика и «Безусловная любовь» с Navai. Коллаборации рождаются всегда по-разному, поделилась Mona, инициатива может исходить от нее самой, но поддерживают и друзья.

«Elman очень часто помогает. Это была его инициатива – сделать трек с Бастой, получилась замечательная песня. Мне вообще удалось поработать с невероятнейшими просто мужчинами-музыкантами. Но есть сюрприз, скоро у меня будет первый фит с женщиной, с невероятной Лолитой. Мы обе Скорпионы, сделали очень красивую песню, думаю, вам понравится», – рассказала Mona.



Певица анонсировала совместную песню с Лолитой

Артистка призналась, что с удовольствием представила бы свое прочтение и других хитов от самых разных артистов.

«Одна из любимейших групп моего детства – «Тату». Я бы очень хотела попробовать себя в роли исполнительницы «Нас не догонят!». Безумно нравятся «Ночные снайперы», легендарная группа «Город 312» и, конечно, Баста. Мы с Василием Михайловичем уже разговаривали, я спросила, можно ли мне «Любовь без памяти», – призналась певица.